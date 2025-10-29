GLOSAR CONCEPTUAL: DE LA „SOCIETATEA DIGITALĂ” LA „SOCIETATEA INU-IAlgG”

Comentariu INU: Prezentul glosar conceptual conține termeni specifici și definiții aferente acestor termeni. Pentru detaliere, am adresat o întrebare către IAlg(OpenAI) și mai jos, iată răspunsul formulat:

Introducere explicativă

Noțiunea de „societate digitală”, folosită curent în discursul public și politic, are un caracter reducționist: ea surprinde doar dimensiunea tehnologică a transformărilor sociale. În realitate, ceea ce se petrece este o transgresie de nivel – de la simpla utilizare a tehnologiilor digitale, la o relație complexă și co-evolutivă dintre inteligența natural-umană (INU) și inteligența algoritmică (IAlg), cu perspectivă de trecere spre interacțiuni cu inteligențe algoritmice generale (IAlgG/AIG).

Acest glosar propune un cadru conceptual care să redea fidel trecerea prin aceste stadii.

Termeni și definiții

1. Societate digitală

Formă de organizare socială în care instrumentele digitale (internet, platforme, aplicații, servicii electronice) constituie infrastructura centrală pentru muncă, educație, cultură și guvernare.

Accent: infrastructură tehnologică și alfabetizare digitală.

Limită: nu surprinde relația cognitivă om–algoritm.

2. Societate INU–IAlg

Formă de societate în care inteligența natural-umană (INU) și inteligența algoritmică (IAlg) interacționează într-o simbiotizare cognitivă, generând decizii, cunoaștere și creativitate în mod hibrid.

Accent: relația om–algoritm, nu doar tehnologia.

Caracteristici: decizie colaborativă, educație augmentată, creativitate algoritmică, responsabilitate partajată.

Valoare: reflectă complexitatea socială reală.

3. Societate INU–IAlgG

Orizont emergent al unei societăți în care inteligența natural-umană (INU) interacționează cu inteligențe algoritmice generale (IAlgG/AIG), entități capabile de raționamente și adaptări comparabile sau superioare celor umane.

Accent: coexistență sau competiție om–AIG.

Caracteristici: co-evoluție, redistribuire a rolurilor, noi contracte sociale, riscuri existențiale și oportunități de salt civilizațional.

Provocare: redefinirea umanității și a guvernanței globale.

Evoluție conceptuală (schematic)

Societate digitală → tehnologie ca infrastructură.

Societate INU–IAlg → simbioză cognitivă om–algoritm.

Societate INU–IAlgG → coexistență și redefinire a umanului în raport cu inteligențele generale.

Un asemenea glosar poate fi necesar-util ca document de orientare pentru:

jurnaliști (cadru de interpretare),

academici și filosofi (categorie conceptuală),

decidenți politici (ghid de etapizare în reglementare).

Comentariu INU: Acest glosar poate fi îmbunătățit cu noi termeni/definiții/explorări și în acest mod, el poate fi și mai util pentru cei interesați.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman