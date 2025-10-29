CSM Slatina, pe podium internațional și național la box. Aur pentru Andreia Militaru și bronz pentru Lucas Bălan

Secția de box a Clubului Sportiv Municipal Slatina continuă să confirme valoarea tinerilor săi sportivi, aducând în oraș două noi medalii importante, una de aur și una de bronz, obținute în competiții naționale și internaționale. În perioada 20-24 octombrie 2025, sportiva Andreia Militaru a reușit o performanță de excepție, cucerind medalia de aur la Turneul Internațional din Bulgaria, reprezentând cu mândrie culorile României și ale CSM Slatina. Rezultatul său este o confirmare a muncii constante și a determinării de a se impune în ring, în fața unor adversare puternice din mai multe țări.

La doar câteva zile distanță, în perioada 12-18 octombrie 2025, Lucas Bălan, un alt reprezentant al CSM Slatina, a urcat pe podium la Campionatul Național de Juniori desfășurat la Oradea, obținând medalia de bronz. Într-o competiție care a reunit peste 200 de participanți din întreaga țară, Lucas s-a remarcat prin tehnică, curaj și o evoluție solidă, demonstrând că boxul slătinean are un viitor promițător.

Conducerea clubului adresează felicitări ambilor sportivi, dar și antrenorilor secției de box pentru implicarea, profesionalismul și dedicarea de care dau dovadă, contribuind la formarea și performanța noii generații de campioni.