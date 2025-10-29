Balș, o lună de vești bune. Investiții în infrastructură, educație și sănătate anunțate de primarul Cătălin Rotea

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a prezentat un nou bilanț al activității administrației locale, subliniind progresele realizate în ultima lună în mai multe domenii cheie pentru comunitate, de la infrastructură rutieră, la sănătate, educație și agrement.

„Cum aș putea să rezum o lună întreagă de muncă în doar 60 de secunde de vești bune pentru oamenii din Balș? O să încerc!”, a spus edilul într-un mesaj adresat cetățenilor, punctând principalele proiecte finalizate sau aflate în derulare. După o perioadă dificilă cauzată de lucrările de canalizare, locuitorii din cartierele Corbeni, Româna și Vârtina încep să vadă rezultatele investițiilor. Jumătate din drumul din Vârtina a fost deja asfaltat, iar lucrările vor fi finalizate complet în primăvară. De asemenea, strada Principală din Corbeni a fost adusă la starea inițială, urmând să fie asfaltată integral în sezonul cald. Totodată, a fost reparat podul de la intrarea în cartierul Spineni, o problemă semnalată de mult timp de localnici.

Pe lângă proiectele de infrastructură, administrația locală a obținut două finanțări importante din fonduri europene. Prima vizează construirea unui centru de paleație cu 30 de paturi, unde vârstnicii vor beneficia de îngrijiri și condiții decente. A doua finanțare este destinată reabilitării integrale a Grădiniței „Ion Creangă” de pe strada Frații Buzești, ultima unitate de învățământ din oraș care nu fusese modernizată până acum. Primarul Rotea a mai anunțat și începerea lucrărilor de reabilitare integrală a Parcului Central, în timp ce alte două obiective importante se apropie de finalizare, Parcul de la Balta Gării, de pe strada Nufărului, și Centrul Multifuncțional din curtea Liceului Teoretic. Acesta din urmă va reda orașului Balș, după 25 de ani, un cinematograf modern.

„Și astea sunt doar o parte din lucrurile bune pe care le-am făcut în această lună. Ne auzim zilele următoare cu mai multe detalii”, a încheiat primarul Cătălin Rotea.