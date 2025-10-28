Spitalul Județean de Urgență Slatina premiat cu „Diamond” de European Stroke Organisation pentru excelență în tratarea AVC

Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost distins cu Premiul „Diamond”, cea mai înaltă recunoaștere acordată de European Stroke Organisation centrelor care oferă îngrijire de top pacienților cu accident vascular cerebral. Această distincție confirmă performanța echipei medicale din cadrul Compartimentului de Stroke al spitalului, care asigură zilnic tratamente rapide, eficiente și o abordare integrată a pacienților aflați în situații critice.

„Suntem foarte bucuroși să anunțăm această reușită care reflectă munca, dedicarea și profesionalismul întregii noastre echipe, medici neurologi, imagiști, personal de urgență, asistente și terapeuți. Fiecare contribuie, prin implicarea lor, la salvarea de vieți și la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale oferite pacienților cu AVC”, a declarat dr. Carmen Corina Stancu, medic neurolog.

Premiul „Diamond” este acordat doar acelor centre care ating cele mai înalte standarde europene în ceea ce privește rapiditatea diagnosticării, implementarea tratamentelor moderne și monitorizarea continuă a pacienților. SJU Slatina devine astfel primul spital din Oltenia care primește această prestigioasă recunoaștere internațională, consolidându-și poziția ca model regional de bune practici în tratamentul accidentului vascular cerebral.

„Le mulțumim colegilor pentru efortul constant și pacienților noștri pentru încrederea și curajul cu care ne inspiră. Fiecare viață salvată ne motivează să mergem mai departe și să ridicăm mereu standardele îngrijirii medicale în județul Olt”, a adăugat dr. Stancu.