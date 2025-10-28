Rata șomajului în Olt a crescut la 6,03% în luna septembrie 2025. Peste 7.800 de persoane fără loc de muncă

Rata șomajului înregistrată în județul Olt a ajuns, la sfârșitul lunii septembrie 2025, la 6,03%, potrivit datelor publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. În evidențele instituției figurau 7.854 de șomeri, dintre care 3.528 femei. Comparativ cu luna august, când rata șomajului a fost de 5,91%, s-a înregistrat o creștere de 0,12 puncte procentuale, semn că piața muncii din județ a cunoscut o ușoară deteriorare în ultima perioadă. Din totalul persoanelor aflate în evidențele AJOFM Olt, 1.047 sunt beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 6.807 sunt șomeri neindemnizați. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural (6.486 persoane), în timp ce doar 1.368 locuiesc în mediul urban.

Cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă sunt persoanele de peste 55 de ani (1.888 șomeri), urmate de grupa de vârstă 50–55 de ani (1.671 persoane) și 40–49 de ani (1.631 persoane). De asemenea, 764 de tineri sub 25 de ani sunt înregistrați ca șomeri, iar 784 fac parte din categoria de vârstă 25–29 de ani.

Analiza pe niveluri de educație arată că 42,73% dintre șomeri au studii gimnaziale, aceasta fiind categoria dominantă. Pe următoarele locuri se află persoanele cu: studii primare sau fără studii (19,63%), studii profesionale (17,14%), studii liceale (17,55%), studii postliceale (1,03%), studii superioare (1,92%). Conform profilării efectuate de AJOFM Olt, 2.922 de persoane sunt considerate foarte greu ocupabile, 3.256 greu ocupabile, 1.310 mediu ocupabile, iar 366 ușor ocupabile.