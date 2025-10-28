Osica de Sus. Festivalul e ok. Bătaia de joc vine de la CJCA și Primărie

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, la Osica de Sus, Primăria din localitate, în colaborare cu Secția Programe, Proiecte a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, organizează la Căminul Cultural a șaptea ediție a Festivalului-concurs județean al formațiilor de jocuri populare, tradiționale „Alexandru Drăghici”. De notat prezența maestrului coregraf Marin Barbu, cunoscut drept Nea Marin. Vor fi patru secțiuni de concurs.

Lăudabil proiectul, în condițiile în care tradițiile populare pierd, pe zi ce trece, lupta cu civilizația display-ului. Rușinos, pentru că Primăria Osica este învățată să o comită în mandatul lui Cezar Filip. Premiile sunt cele care urmează: 800 de lei – trofeul festivalului, 500 de lei – premiul pentru locul I, 400 de lei – premiul pentru locul II și 300 de lei – premiul pentru locul III.

Umilitor, valorile de mai sus nu fac nici cât protocolul de cafea de la Primăria Osica de Sus, sau cât costă unul din contractele fără număr, de tip lunar, angajate fără rost și fără cauză de cei de la CJCA (Centrul Județean de Cultură și Artă Olt).

Și te mai miri că tradițiile și valorile se pierd încet în promiscuitatea unor autorități, care și atunci când vor să facă ceva, uită rostul și sensul.