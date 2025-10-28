Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Copiii României primesc doar 10 lei pe lună. De ce nu sunt o prioritate pentru Parlament?”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, trage un semnal de alarmă privind indiferența clasei politice față de nevoile copiilor și familiilor vulnerabile din România. Într-o declarație de presă transmisă luni, 27 octombrie 2025, parlamentarul a criticat lipsa de interes a Guvernului și a Parlamentului față de politicile de sprijin real pentru părinți și educație, în timp ce alte categorii beneficiază de deduceri și privilegii speciale.

Deputatul Mihai-Adrian Țiu a atras atenția că, în prezent, părinții beneficiază de o deducere fiscală suplimentară de 100 de lei pe lună pentru fiecare copil înscris la grădiniță, școală sau creșă. În realitate însă, spune acesta, impactul net al măsurii este de doar 10 lei pe lună, echivalentul a 2 euro.

„Guvernul acordă anumitor categorii de contribuabili deduceri fiscale, beneficii financiare, salarii și pensii speciale, însă pentru copiii României doar 10 lei pe lună”, a subliniat deputatul.

Pentru a corecta această inechitate, Mihai-Adrian Țiu a inițiat o propunere legislativă (PLx 309/2025) care prevede majorarea deducerii de la 100 lei la 1.000 lei lunar pentru fiecare copil aflat în întreținere. Astfel, beneficiul fiscal net ar crește de la 10 la 100 de lei pe lună.

„Avem datoria morală să distribuim cât mai eficient resursele bugetului național. Această deducere ar contribui semnificativ la reducerea abandonului școlar și la sprijinirea familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare”, a declarat deputatul.

Țiu a subliniat că abandonul școlar este o problemă gravă care afectează direct viitorul României, peste 23.000 de elevi renunță anual la școală, iar în mediul rural, unul din trei copii nu mai frecventează cursurile.

„Un sfert dintre copiii României sunt condamnați să plătească pentru indiferența celor care au condus în ultimii ani această țară”, a adăugat parlamentarul, acuzând lipsa unor politici coerente de sprijin pentru educație și familie.

În finalul declarației sale, Mihai-Adrian Țiu a lansat un apel către colegii parlamentari, cerându-le să explice public de ce nu susțin inițiativa legislativă: „Ce înseamnă pentru voi 10 lei pe lună? Considerați că această sumă poate ajuta o familie? De ce o lege în favoarea românilor trebuie tergiversată? De ce interesele de partid sunt mai presus de viitorul copiilor noștri?”, a întrebat retoric deputatul.

Deputatul S.O.S. România a încheiat printr-un mesaj de solidaritate și responsabilitate civică: „Ca parlamentar, am obligația să susțin acțiuni concrete pentru ca toate familiile din România să trăiască mai bine și să ofere copiilor acces la educație. Copiii de astăzi sunt liderii de mâine. Împreună putem construi un viitor mai bun pentru copiii României. Un popor unit nu poate fi învins”.