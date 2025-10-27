Polițiștii olteni, în acțiune. Peste 300 de amenzi și 10 permise reținute într-un singur weekend

În weekendul care a trecut, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Potrivit IPJ Olt, oamenii legii au acționat atât în mediul urban, cât și în mediul rural, vizând în special depistarea șoferilor care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă limitele legale de viteză. De asemenea, polițiștii au intervenit prompt pentru prevenirea faptelor de violență și pentru asigurarea unui climat de siguranță în comunitate.

Pe parcursul acestor acțiuni, polițiștii au intervenit la 104 solicitări, dintre care 73 prin apeluri la numărul unic de urgență 112. În total, au fost aplicate 302 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 70.000 de lei. Pentru abaterile grave constatate în trafic, au fost reținute 10 permise de conducere, trei dintre acestea pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, iar celelalte șapte pentru alte nereguli la regimul rutier. Totodată, polițiștii au retras 13 certificate de înmatriculare, în special pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor sau pentru nerespectarea unor obligații legale. În cadrul acțiunilor au fost constatate și trei infracțiuni rutiere.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor din județ.