Polițiștii olteni folosesc sistemul radar E-SIGUR pentru un trafic mai sigur

Astăzi, 27 octombrie 2025, polițiștii rutieri din județul Olt desfășoară o amplă acțiune de monitorizare a traficului rutier cu ajutorul sistemului modern E-SIGUR, în zonele cunoscute pentru risc crescut de accidente. Dispozitivele radar montate pe trepiede mobile permit detectarea automată a vehiculelor care depășesc limita legală de viteză sau comit alte abateri de la regulile de circulație. Prin aceste verificări, oamenii legii urmăresc nu doar sancționarea celor care încalcă legea, ci și prevenirea evenimentelor rutiere grave. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sistemul E-SIGUR reprezintă un instrument esențial pentru creșterea siguranței pe drumurile publice, contribuind la protejarea vieților tuturor participanților la trafic, șoferi, pietoni sau bicicliști.

Polițiștii le reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și îi îndeamnă să adopte un comportament responsabil la volan: „Vă încurajăm să conduceți cu prudență, să respectați limitele de viteză și să contribuiți, alături de noi, la un trafic mai sigur pentru toți”.