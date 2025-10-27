„Pictograf” – o explozie de culoare și emoție la Galeria Artis din Slatina

Muzeul Județean Olt invită publicul iubitor de artă la un eveniment deosebit, marți, 28 octombrie 2025, de la ora 15:00, la Galeria Artis din Slatina va avea loc vernisajul expoziției de pictură „PICTOGRAF”, semnată de artiștii plastici Mariana Stratulat și Eugen Dumitru.

Expoziția aduce în fața publicului o selecție de lucrări care se remarcă prin cromatică vibrantă, sensibilitate și o expresivitate profundă. Cei doi artiști propun o veritabilă incursiune vizuală în universul culorilor și al emoțiilor, fiecare lucrare fiind o invitație la reflecție și dialog interior. Evenimentul marchează încă un moment important în activitatea Galeriei Artis, care continuă să fie un spațiu deschis pentru creativitate și manifestări culturale autentice.

Reprezentanții Muzeului Județean Olt îi invită pe toți cei interesați să participe la vernisaj, pentru a descoperi lucrările celor doi artiști și pentru a petrece împreună o după-amiază dedicată artei, frumuseții și inspirației.