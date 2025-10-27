Medicii din cadru SJU Slatina, alături de vârstnici. O tradiție a grijii și respectului care continuă de șase ani

De șase ani, fiecare zi de miercuri are o semnificație aparte pentru vârstnicii din Slatina. Este ziua în care medicii Spitalului Județean de Urgență Slatina le trec pragul, aducând nu doar sfaturi medicale, ci și sprijin, încredere și căldură umană.

Proiectul, devenit deja o frumoasă tradiție, se derulează în cadrul parteneriatului dintre CSAPD Slatina, Asociația „Pensionarul” Olt și Spitalul Județean de Urgență Slatina. În cadrul întâlnirilor, medicii discută cu seniorii despre afecțiunile specifice vârstei, le oferă sfaturi utile pentru menținerea sănătății și, uneori, chiar consultații medicale. Prin campania „Mai bine pentru vârstnicii noștri”, echipa medicală a reușit să devină parte integrantă din viața comunității, consolidând o relație bazată pe respect, empatie și încredere. Pentru mulți dintre pensionarii slătineni, aceste întâlniri nu sunt doar o sursă de informație medicală, ci și un moment de apropiere și sprijin sufletesc.

„Suntem aici să facem din bine și mai bine”, este mesajul care ghidează echipa SJU Slatina, angajată nu doar în îngrijirea pacienților din spital, ci și în protejarea sănătății comunității.