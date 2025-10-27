Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Catedrala Mântuirii Neamului este dovada vie că poporul român nu și-a pierdut niciodată credința”

Duminică, 26 octombrie 2025, a avut loc la București unul dintre cele mai importante evenimente religioase din istoria recentă a României, Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, moment cu o profundă semnificație spirituală și națională. Cu această ocazie, deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis un mesaj de recunoștință față de eroii neamului și de reafirmare a valorilor creștine care au stat mereu la temelia poporului român.

„Mântuirea reprezintă pentru noi, românii, eliberarea poporului de sub stăpânire străină, iar cel mai mare monument ridicat în cinstea eroilor noștri este dovada credinței și recunoștinței aduse celor care s-au jertfit pentru țară”, a declarat deputatul.

În mesajul său, Mihai-Adrian Țiu a subliniat că fiecare act de amenajare și protejare a monumentelor dedicate eroilor români este o datorie sacră a statului, o expresie a respectului pentru sacrificiul suprem adus de aceștia. El a amintit că Catedrala Mântuirii Neamului nu este doar o construcție monumentală, ci un simbol al unității și credinței naționale, care va rămâne peste secole o mărturie a rezistenței și spiritualității românești.

„Cu ocazia sfințirii Catedralei, la împlinirea a 100 de ani de existență a Patriarhiei Române, mă alătur creștinilor ortodocși într-un moment în care credința rămâne singura moștenire autentică pe care o putem lăsa generațiilor viitoare”, a transmis deputatul Țiu.

Parlamentarul de Olt a adresat și un mesaj de unitate și speranță pentru toți românii, afirmând că „suntem mai puternici doar atunci când rămânem uniți în fața credinței”. El a îndemnat la păstrarea tradițiilor, a valorilor spirituale și a respectului față de trecutul eroic al națiunii.

„Poporul român trebuie să rămână mereu pe drumul credinței și al recunoștinței față de eroii care au făcut posibilă libertatea noastră de astăzi”, a concluzionat Mihai-Adrian Țiu.