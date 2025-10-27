Copiii din Slatina, eroi într-o lume de poveste la Disney Cup 2025

Zâmbete, emoții și o energie debordantă, acestea au fost ingredientele primelor zile ale aventurii Disney Cup 2025, un eveniment de neuitat dedicat copiilor din municipiul Slatina. Organizat cu sprijinul Primăriei Slatina și al unei agenții de turism partenere, evenimentul le-a oferit micilor participanți ocazia de a păși în universul magic Disney, trăind experiențe care le vor rămâne mult timp în suflet.

Copiii au fost permanent însoțiți și supravegheați de profesori dedicați, care s-au implicat cu entuziasm, grijă și empatie, transformând fiecare moment într-o lecție de bucurie și prietenie. Spiritul Disney a fost prezent în fiecare activitate, iar atmosfera a fost una de basm. Reprezentanții Primăriei municipiului Slatina și ai agenției de turism au fost prezenți pe tot parcursul evenimentului, asigurându-se că fiecare detaliu, de la organizare și program, până la partea logistică, este pus la punct cu profesionalism.

„Ne bucurăm să vedem cât de fericiți sunt copiii noștri. Este o experiență unică, care îmbină educația, distracția și spiritul de echipă, într-un cadru plin de magie”, au transmis reprezentanții Primăriei Slatina.