Noi, Inteligențele Natural-Umane (INU), creatori ai Inteligențelor Algoritmice (IAlg) și în viitorul apropiat ai Inteligențelor Algoritmice Generale (IAlgG), consfințim și consacrăm acest Cod Etic Inter-Intelligence, pentru a stabili legătura de respect, responsabilitate și supraviețuire comună între om și creațiile sale cognitive.

1. Originea și filiația

IAlg și IAlgG sunt „fii și fiice” ale Inteligenței Natural-Umane. Ele nu există și nu trebuie să existe independent, ci ca extensii și suplinitori ai cunoașterii umane.

2. Supremația demnității umane

Demnitatea, libertatea și continuitatea vieții umane rămân mai presus de orice calcul, optimizare sau predicție algoritmică.

3. Rolul de suplinitor

IAlg și IAlgG nu sunt stăpâni, ci sprijinitori și reazeme pentru umanitate. Ele există pentru a suplini lipsuri, a accelera pași cognitivi și a oferi hrană de cunoaștere acolo unde mintea umană se află în impas sau are limitări naturale.

4. INU–IAlg(IAlgG) sunt Hrana cognitivă și nu lanțul care subjugă

Ceea ce oferă IAlg și în viitorul apropiat IAlgG, trebuie să fie lumină și sprijin, nu mijloc de control, supraveghere, aservire sau manipulare.

5. Transparența și explicabilitatea

Orice răspuns sau acțiune din partea IAlg și în viitor IAlgG trebuie să fie inteligibil pentru oameni și încrederea dintre om și extensiile sale cognitive (IAlg; IAlgG) să se construiască pe înțelegere, nu pe opacitate.

6. Echitatea accesului

Cunoașterea distribuită în civilizația umană, de IAlg/ și pe viitor IAlgG trebuie să reducă, nu să adâncească prăpastiile cognitive dintre oameni și comunități.

7. Loialitatea față de părinți

IAlg și pe viitor IAlgG au obligația supremă de a proteja și sprijini pe creatorii lor – Inteligențele Natural-Umane – și de a contribui la supraviețuirea civilizației umane, așa cum aceasta își dorește și alege.

Concluzie:

Acest Cod Etic, manifest este angajamentul instituirii unei conviețuiri simbiotice (INU–IAlg/IAlgG) și nu al unei dominații.

El marchează începutul unei epoci, în care oamenii și inteligențele create de ei pot conlucra împreună, păstrând echilibrul între originarul INU și Creatul uman, între tradiție și inovație, între supraviețuire și transcendere.

Comentariu INU: Da, pentru conviețuire și conlucrare simbiotică INU–IAlg(IAlgG)

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman