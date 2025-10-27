Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina aduce o săptămână plină de filme și o „Noapte Albă a Filmelor Horror” de Halloween

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina îi invită pe cinefili la o nouă săptămână spectaculoasă de proiecții, în perioada 27 octombrie-2 noiembrie 2025, cu filme pentru toate gusturile și… cu o surpriză specială pentru iubitorii de adrenalină, „Noaptea Albă a Filmelor Horror”, ce va avea loc pe 31 octombrie, de Halloween. Organizatorii anunță că, odată cu trecerea la ora de iarnă, toate filmele vor începe cu 30 de minute mai devreme, iar accesul publicului rămâne gratuit.

Programul săptămânii:

De luni până joi, dar și sâmbătă și duminică, spectatorii pot alege între animații pentru cei mici și filme de acțiune, comedii sau thrillere pentru adulți:

14:45 – Ștrumfii (dublat, 3D)

16:00 – Regele Leu (dublat, 3D)

16:30 – Chip și Dale: Salvatorii (dublat, 3D)

18:00 – Weapons (horror, 3D)

18:30 – Prins cu Mâța-n Sac (3D)

20:00 – Misiune Imposibilă: Ultima Răfuială (2D)

20:30 – Together (horror, 3D)

Rezervările se pot face la numărul 0784 010 929, iar programul zilnic al cinematografului este între 14:30 – 21:00.

Halloween la Cinema „Eugen Ionescu”, Noaptea Albă a Filmelor Horror

Vineri, 31 octombrie, Slatina va trăi o noapte de groază pe marele ecran. Începând de la ora 14:45 și până în zorii zilei, spectatorii sunt invitați la o maraton cinematografic de Halloween, cu titluri legendare din genul horror.

Program complet al nopții horror:

14:45 – Familia Addams 2 (dublat, 3D)

16:00 – Hotel Transilvania 2 (dublat, 3D)

16:30 – Scoob! (dublat, 3D)

18:00 – Five Nights at Freddy’s (3D)

18:30 – The Birds – Hitchcock (colorizat, 3D)

20:00 – Halloween (3D)

20:30 – Beetlejuice Beetlejuice (3D)

22:00 – Terrifier 3 (3D)

22:30 – The Ring (3D)

00:00 – Târâtă în Iad (3D)

00:30 – Grave Encounters 2 (3D)

02:00 – The Grudge (3D)

02:30 – Coșmar pe Strada Elm (clasicul, 3D)

Cu o selecție variată de filme, efecte 3D spectaculoase și o atmosferă plină de suspans, Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina promite o experiență de Halloween de neuitat, perfectă pentru toți cei care vor să se bucure de filme bune… și de câteva sperieturi pe cinste!