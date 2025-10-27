„Balul Liberalilor” revine pe 20 decembrie. Eveniment organizat de PNL Olt

În pragul sărbătorilor de iarnă, tradiția generozității continuă la Olt. Deputatul liberal Gigel Știrbu anunță organizarea unei noi ediții a „Balului Liberalilor”, eveniment devenit deja o marcă a solidarității și a implicării comunitare în județ. Pe 20 decembrie, Partidul Național Liberal, filiala Olt va reuni oameni din toate colțurile regiunii pentru un eveniment care îmbină eleganța, muzica și bucuria.

Potrivit organizatorilor, Balul Liberalilor nu este doar un eveniment festiv, ci o sărbătoare a generozității și a faptelor bune.

„Avem o obligație morală față de cei care vin după noi, să le lăsăm o lume mai dreaptă, mai caldă, mai solidară. De fiecare dată, Balul Liberalilor ne-a arătat cât de puternică este solidaritatea atunci când e pusă în slujba binelui”, a mai declarat deputatul liberal.

Evenimentul promite o seară plină de emoție, eleganță și solidaritate, sub semnul ideii simple, dar profunde: „putem schimba destine atunci când dăruim din inimă”.

Organizatorii îi invită pe toți cei care cred în puterea faptelor bune să se alăture pe 20 decembrie, pentru a duce mai departe spiritul Balului Liberalilor, un simbol al comunității, al speranței și al dăruirii.