DECLARAȚIE DE PRESĂ – Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este prăznuită în fiecare an, la data de 26 octombrie, fiind marcată atât de ortodocși, cât și de catolici, în special în cultul bizantin și cel roman. Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este venerat ca unul dintre cei mai mari sfinți militari, atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Biserica Catolică și a rămas în istorie un mare apărător al creștinilor și omul care nu a renunțat niciodată la credință, în ciuda tuturor amenințărilor primite.

Dimitrie a fost un tânăr credincios care i-a întors pe mulți la credință și rămâne astăzi unul dintre cei mai cinstiți sfinți de către creștini. Și-a dat viața pentru credința sa și a rămas în istorie și în inimile credincioșilor ca un mare făcător de minuni. Scrierile arată că foarte mulți creștini îi cereau acestuia să se roage pentru ei, fiind recunoscut ca un om sfânt, un om al lui Dumnezeu.

Sfântului Dimitrie a fost apreciat mereu ca un ocrotitor sfânt, a câștigat respectul oamenilor doar prin credința sa, iar biserica îl prezintă ca pe ocrotitor spiritual al creștinilor din întreaga lume.

Această zi de sărbătoare reprezintă pentru noi creștinii, un prilej de bucurie, de regăsire a credinței în tot ceea ce facem.

Le urez la mulți ani tuturor românilor care își aniversează astăzi onomastica!

Să aveți o zi binecuvântată!

Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian

Deputat al României