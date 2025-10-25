Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Mă înclin cu respect în faţa celor care au luptat pentru independenţa şi unitatea naţională”

Cu prilejul Zilei Armatei Române, sărbătorită anual la 25 octombrie, deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis un mesaj de profund respect faţă de militarii români, trecuţi şi prezenţi, care au apărat cu devotament independenţa şi unitatea naţională.

„Mă înclin cu respect în faţa celor care au luptat pentru obţinerea independenţei şi unităţii naţionale, au slujit sau slujesc Armata Română, cinstindu-le faptele de glorie”, a declarat parlamentarul.

Deputatul Țiu a amintit semnificaţia istorică a acestei zile, marcată de eliberarea oraşului Carei la 25 octombrie 1944, ultimul teritoriu românesc aflat sub ocupaţie străină. El a subliniat sacrificiul uriaş al militarilor români din cel de-Al Doilea Război Mondial, când 540.000 de ostaşi au participat la lupte, dintre care peste 90.000 şi-au pierdut viaţa, aproximativ 60.000 au fost daţi dispăruţi, iar peste 330.000 au fost răniţi.

„Armata Română va rămâne un pilon important în conştiinţa generaţiilor viitoare. Ne mândrim astăzi cu militarii noştri curajoşi şi demni, însă nu putem să rămânem doar beneficiarii acestei mândrii, trebuie să o ducem mai departe, să fim în continuare un popor curajos şi demn”, a mai transmis deputatul S.O.S. România.

În mesajul său, Mihai-Adrian Țiu a adresat urări de „La mulţi ani!” tuturor militarilor români, reafirmând ideea de unitate şi forţă a naţiunii:

„La mulţi ani Armatei României! La mulţi ani tuturor militarilor români! Un popor unit nu poate fi învins!”