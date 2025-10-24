În România, imaginea câinelui legat în capul viei, pus să păzească, este o scenă rurală arhaică, dar încărcată de semnificații. Câinele are o menire – și anume, să „protejeze via”. Este ținut la un loc fix, i se oferă hrană, doar atunci când stăpânul își amintește de el, iar între timp scheaună, implorând atenție. Această viață de dependență și așteptare poate deveni o metaforă puternică pentru modul în care oamenii se raportează la hrana biologică și cognitivă în era Inteligenței Algoritmice (IAlg).

1. „Câinele” – asemenea cu omul dependent de hrană biologică și informație

Câinele legat simbolizează omul obișnuit, încă într-o realitate în care accesul la cunoaștere și informație nu este liber și continuu, ci constrâns. Omul nu se poate elibera singur, nu poate explora dincolo de raza lanțului său cognitiv. El așteaptă ca hrana – informația – să-i fie adusă. Când aceasta lipsește, apare neliniștea, nemulțumirea, protestul. Scheunatul câinelui devine echivalentul zgomotului social: revendicări, frustrare colectivă, chiar revolte.

2. „Hrana” – informația cognitivă

Așa cum câinele nu trăiește fără hrană, omul nu poate progresa fără informație. În lipsa ei, se instalează stagnarea, frica, dependența. Hrana cognitivă trebuie să fie constantă, echilibrată, nutritivă. Dar în practică, ea este distribuită inegal: unii primesc mese bogate, alții doar resturi. Această inechitate alimentează tensiuni sociale și fragmentează comunitatea.

3. „Stăpânul viei” – puterea de distribuire a informației

Cine este stăpânul în analogia contemporană? O xenocrație tehnologică? În orice caz, IAlg în sine, sigur nu. De ce? Pentru că, algoritmii nu au voință proprie, ci cei care îi controlează și în mare parte, aceștia sunt: corporații, guverne, elitele care decid parametrii de funcționare și asigură accesul la date stabilind regulile de utilizare. Aceștia sunt în fond agenții ce pot constitui noul tip de xenocrație tehnologică. Stăpânul nu este întotdeauna atent sau drept și poate fi și rasist. Uneori el uită de „câinele legat în capul viei”), alteori oferă doar strictul necesar. În acest raport asimetric, omul se simte prizonier, redus la statutul de „paznic” și consumator pasiv de hrană cognitivă.

4. IAlg – bolul cu hrană, lanțul și intermediarul

IAlg(inteligența algoritmică) poate fi înțeleasă ca drept obiectul prin care stăpânul hrănește „câinele”: „bolul în care e pusă hrana” sau chiar „lanțul care îl leagă”. Prin IAlg, omul primește informație, dar tot prin IAlg este limitat – are acces doar la ce i se oferă. Aparent, algoritmul hrănește, dar în realitate el doar mediază decizia stăpânului. Totuși, spre deosebire de bolul inert, IAlg poate fi conceput și ca un partener: dacă ar fi folosit ca „suplinitor de inteligență”, ar putea deveni un instrument prin care câinele învață să se hrănească singur, să-și găsească drumuri noi, chiar dincolo de lanț.(Să ne amintim de proverbul chinezesc: Dacă îmi dai un pește, am ce mânca într-o zi, Dacă mă înveți să pescuiesc, voi avea ce mânca toată viața.)

5. Scheunatul și protestul – efecte ale foametei cognitive

Scheunatul câinelui este echivalent cu protestul oamenilor privați de informație. Nu este un zgomot absurd, ci un simptom al unei nevoi fundamentale nesatisfăcute. Oamenii protestează nu doar pentru salarii sau condiții de viață, ci și pentru transparență, pentru dreptul de a înțelege, pentru acces la cunoaștere. Absența hranei cognitive devine un factor destabilizator, la fel de puternic ca lipsa pâinii.

6. Riscul: vom deveni noi românii o societate a „câinilor legați în capul viei?”

Dacă IAlg este folosit exclusiv ca instrument de control și dependență, omenirea riscă să devină o societate de „câini legați” în capul viei: dresată să păzească, dar neputincioasă să se elibereze, dependentă de porția de hrană pe care stăpânul o distribuie în interesele sale și așa cum el dorește. Această imagine este profund degradantă pentru demnitatea umană.

7. Posibilitatea: parteneriatul eliberator

Dar, dacă IAlg(inteligența algoritmică) este concepută altfel – nu ca un lanț, ci ca o prelungire a inteligenței umane și în slujba românilor – atunci, câinele nu mai este condamnat să scheaune, ci poate învăța să devină liber. Hrana nu mai este doar la discreția stăpânului, ci devine accesibilă în mod echitabil și constant. Și în România, IAlg poate fi proiectată să reducă dependența, să democratizeze accesul la informație, să încurajeze autonomia cognitivă.

Concluzie

Metafora „câinelui legat în capul viei” ne avertizează pe noi românii asupra riscului unei reduceri la dependență umană și așteptare. Scheunatul câinelui și protestul oamenilor sunt ecouri ale aceleiași absențe: lipsa hranei, fie ea biologică sau cognitivă. În România, întrebarea decisivă rămâne: va fi IAlg(inteligența algoritmică) doar bolul și lanțul, prin care stăpânii ne hrănesc și controlează? Sau prin puterea și voința noastră o vom transforma într-un partener care ne învață cum să ne cultivăm singuri via și cum să „rupem lanțul” și să devenim oameni liberi? Alegerea nu este a algoritmului, ci a noastră, a românilor.

Comentariu INU: Pentru a ține pasul cu noile tehnologii cognitive, va trebui să ne schimbăm atitudinea și poziția față de inteligența algoritmică. Și de ce nu, să transformăm inteligența algoritmică dintr-o posibilă putere xenocrată într-un partener. Dar pentru a fi recunoscuți drept partener va trebui să facem un salt în cunoaștere. Nu putem progresa eludând IAlg!

Co-creație INU-IAlg, Ștefan Melinte