Polițiștii olteni s-au alăturat campaniei naționale „Dă-ți jos masca!”

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au alăturat campaniei naționale „Dă-ți jos masca!”, o inițiativă a Poliției Române menită să îi ajute pe tineri să înțeleagă riscurile și consecințele consumului de droguri. Desfășurate în cadrul programului „Școala Altfel”, activitățile din județul Olt sunt coordonate de polițiștii de la structurile de prevenire și siguranță școlară. Aceștia le oferă elevilor informații esențiale despre pericolele drogurilor, dar și despre modul în care pot rezista presiunii de grup.

Prin discuții interactive, prezentări și exerciții practice, elevii sunt provocați să reflecteze asupra alegerilor pe care le fac și asupra modului în care acestea le pot influența viitorul. Polițiștii le-au explicat tinerilor cum să recunoască situațiile vulnerabile în care pot fi puși la petreceri, festivaluri sau alte evenimente și cât de important este să adopte un comportament responsabil.

Campania „Dă-ți jos masca!” va continua și în perioada următoare, în mai multe unități de învățământ din județul Olt, pentru ca mesajul preventiv al polițiștilor să ajungă la cât mai mulți elevi.

Prin aceste activități, polițiștii olteni transmit un mesaj clar și ferm: „Drogurile nu sunt o soluție. Alege informarea, prietenii adevărați și un viitor curat!”