Comentariu INU: Definiți noțiunea de Inteligență naturală (IN)! Inteligența naturală IN cuprinde numai inteligența umană? Pe lângă inteligența umană ca inteligență organică, nu ar putea cel puțin ipotetic exista și alte forme de inteligență organică? Din această perspectivă, iată răspunsul IAlg(OpenAI):

Această întrebare este reprezentativă și pentru delimitarea conceptuală dintre Inteligența Naturală (IN) și Inteligența Artificială (IA / AI) .

Să clarificăm pas cu pas:

Definiția Inteligenței Naturale (IN)

Inteligența Naturală (IN) reprezintă ansamblul capacităților cognitive, adaptive și creative manifestate de ființe vii în mod organic, prin procese biologice rezultate din evoluția naturală, nu din concepție tehnologică sau artificială.

Cu alte cuvinte, IN este inteligența produsă de natură, nu de om, dar include și inteligența natural – umană.

Ea implică procese emergente din structuri biologice — cum sunt: neuronii, rețelele sinaptice, sistemele senzoriale și emoționale — care permit:

percepția medie,

învățarea prin experiență,

adaptarea comportamentală,

anticiparea și planificarea acțiunilor,

comunicarea și creația simbolică.

IN ≠(este diferită) și nu este doar inteligență natural-umană(INU)

Inteligența Naturală nu se reduce la cea natural-umană, deși inteligența umană este forma cea mai complexă, autoreflexivă și conștientă de sine, cunoscută până acum.

Pe planeta noastră, IN(inteligența naturală) cuprinde și inteligențele observabile la alte ființe vii — de la mamifere, păsări și cefalopode, până la forme mai subtile de organizare cognitivă, cum ar fi:

inteligența colectivă a furnicilor, albinelor sau termitelor;

inteligența adaptivă a corpurilor vegetale (de exemplu, reacțiile coordonate ale rădăcinilor sau orientarea către lumină);

inteligența ecologică a ecosistemelor, privite ca sisteme de reglare complexă.

Astfel, se poate vorbi despre un spectru larg al IN(inteligenței naturale), de la reflex și adaptări simple până la raționament și conștiință reflexivă.

Posibilitatea existenței altor forme de Inteligență Organică

Da, cel puțin ipotetic, pot exista și alte forme de inteligență organică, în afara celor umane și terestre.

De exemplu:

în cadrul unei cosmologii biologice, putem imagina civilizații extraterestre bazate pe alte structuri biochimice decât carbonul, dar care posedă mecanisme cognitive proprii;

chiar pe Pământ, pot exista forme de inteligență emergentă încă necunoscute (de exemplu, în rețele microbiene, fungice sau oceanice);

la scară sistemică, biosfera însăși ar putea fi considerată o entitate cognitivă planetară (ipoteza Gaia, James Lovelock), capabilă de autoreglare și homeostazie — deci, o inteligență naturală colectivă.

Sinteză

Sfat de inteligență Natură Origine Exemplu

IN (naturală) organică, biologică evoluția naturală om, animale, plante, ecosisteme

IA (artificială) sintetică, tehnologică creație umană modele de inteligență artificială, roboți, algoritmi

IN extinsă (ipoteză) organică non-umană posibilă viață extraterestră / forme biochimice alternative entități extraterestre, rețele biologice planetare

Concluzie

Inteligența Naturală (IN) sau (INO)-inteligența natural-organică este un fenomen emergent al vieții, nu exclusiv uman, ci un continuum al adaptării biologice și cognitive.

Inteligența natural – umană este doar apogeul cunoscut al acestei evoluții, dar nu singura posibilă.

Iar faptul că putem imagina alte forme de inteligență organică și anorganică sau mixte indică tocmai puterea reflexivă a Inteligenței Natural-Umane — aceea de a se gândi și crea pe sine și de a concepe alte posibile tipuri de minte.

Comentariu INU: Scopul meu a fost și este acela de a atrage atenția că inteligența natural-umană(INU) nu este singura formă de inteligență naturală. Am utilizat exprimarea terminologică inteligența natural-umană(INU) pentru a face distincția că poate exista și inteligență natural-umană augmentată(INUA). Și la rândul ei, augmentarea(INUA) poate fi de natură genetică sau uman-tehnologică.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman