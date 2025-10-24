Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Fiecare stat membru ONU are datoria de a apăra pacea și drepturile omului”

Deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Organizației Națiunilor Unite, subliniind importanța păcii, a respectării drepturilor omului și a unității între națiuni într-un context global tot mai marcat de tensiuni și conflicte.

„Astăzi, 24 octombrie, comunitatea internațională sărbătorește înființarea Organizației Națiunilor Unite, prilej de a reafirma angajamentele asumate încă din 1945, egalitatea suverană a statelor și promovarea respectării drepturilor omului”, a declarat deputatul Mihai-Adrian Țiu.

Parlamentarul oltean a amintit contribuția istorică a marelui diplomat Nicolae Titulescu, originar din Craiova, care a reprezentat România la Societatea Națiunilor, predecesoarea ONU, și a fost singurul român ales președinte al acestei organizații. „Titulescu a fost o voce respectată în Europa, un promotor al modernizării României și un susținător al Marii Uniri. Moștenirea sa diplomatică rămâne un model pentru toți cei care cred în pace și în dreptate internațională”, a spus Țiu.

Deputatul a subliniat că ONU a fost creată pentru oameni și pentru pace, iar aniversarea de astăzi este un moment de reflecție asupra valorilor universale fundamentale. „Într-o lume marcată de războaie și conflicte, trebuie să ne reamintim că doar prin unitate internă și solidaritate externă putem păstra pacea și libertatea”, a adăugat acesta.

Totodată, Mihai-Adrian Țiu a reamintit că România este stat membru al ONU de aproape șapte decenii, de la data de 14 decembrie 1955, și a subliniat că țara noastră trebuie să continue să contribuie activ la promovarea democrației și a justiției internaționale.

„Ca deputat, îmi propun să susțin respectarea și dezvoltarea continuă a dreptului internațional al românilor. România trebuie să rămână un partener activ și responsabil în cadrul Națiunilor Unite, fidel valorilor păcii, libertății și respectului reciproc”, a declarat parlamentarul.

În încheiere, deputatul S.O.S. România a transmis un mesaj de solidaritate și speranță: „Îi îndemn pe toți cetățenii la credință într-o lume dreaptă, la unitate și respect. Un popor unit nu poate fi învins! La mulți ani tuturor românilor și tuturor statelor membre, de Ziua Națiunilor Unite!”