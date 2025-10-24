Centura de Sud a Craiovei se apropie de finalizare. Lucrările au ajuns la 87% și intră în ultima etapă de execuție

Centura de Sud a Craiovei se apropie de finalizare. Lucrările au ajuns...

Lucrările la varianta de ocolire Craiova Sud înaintează rapid, atingând un stadiu fizic de execuție de 87%, potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. Proiectul, așteptat de șoferi pentru fluidizarea traficului în zona de sud a municipiului, intră acum în faza finală a lucrărilor.

Pe sectorul DN 6 (Cârcea) – DN 55 (Malu Mare), antreprenorul a încheiat deja așternerea stratului de uzură și montarea panourilor fonoabsorbante și a parapetelor de protecție. În perioada imediat următoare, se vor realiza marcajele rutiere și se vor monta indicatoarele de circulație, ultimele etape înainte de deschiderea circulației pe acest tronson. Tot aici au fost finalizate și lucrările de subtraversare a liniei de cale ferată, urmând să fie definitivat și giratoriul de la intersecția cu DN 55.

Pe sectorul DN 55 – DN 56, lucrările continuă cu așternerea stratului de uzură, în condițiile în care montarea panourilor fonoabsorbante, a parapetelor și amenajarea scurgerii apelor au fost deja încheiate.

În ceea ce privește pasajul peste calea ferată de pe același sector, DRDP Craiova, în calitate de supervizor al lucrărilor, a solicitat expertizarea grinzilor prefabricate de către un expert tehnic autorizat. În urma verificărilor, s-a decis înlocuirea grinzilor neconforme, costurile fiind suportate integral de către antreprenor, fără impact financiar suplimentar asupra proiectului.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, montarea noilor grinzi va începe în perioada următoare, iar ritmul susținut al lucrărilor menține termenul de finalizare al șoselei de centură în grafic.