Avocat din Olt, prins în flagrant de DNA cu 30.000 de euro pentru promisiuni de angajare în sistemul medical

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui avocat din Baroul Olt și a unui complice, într-un dosar de trafic de influență care vizează presupuse intervenții pentru angajări în sistemul medical din județ. Potrivit DNA, avocatul R.R.N. este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată, iar M.N.C., o persoană fără calitate specială, este cercetat pentru complicitate la trafic de influență, tot în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, la 15 octombrie 2025, avocatul ar fi pretins sume de bani (neprecizate la acel moment) de la un martor din dosar, promițându-i că va interveni pe lângă funcționari ai Spitalului Municipal Caracal și asupra președintelui unei autorități locale, pentru a obține angajarea acestuia și a soției sale ca asistenți medicali. Câteva zile mai târziu, la 21 și 23 octombrie, avocatul ar fi cerut 10.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență în favoarea soției martorului, pentru un post de asistent medical la aceeași unitate. În același interval, R.R.N. ar fi pretins în mod repetat, direct sau prin intermediul lui M.N.C., 30.000 de euro de la aceeași persoană. Banii ar fi fost solicitați pentru a interveni asupra unor funcționari de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, precum și asupra unui președinte de autoritate locală, în vederea angajării a două persoane pe posturi de ambulanțieri, câte 15.000 de euro pentru fiecare post.

Conform DNA, inculpatul M.N.C. ar fi cerut, în plus, 5.000 de euro pentru sine, din care ar fi primit 1.000 de euro pe 21 octombrie. Două zile mai târziu, pe 23 octombrie, același inculpat ar fi primit încă 3.000 de euro, moment în care procurorii anticorupție au organizat un flagrant. În aceeași zi, avocatul R.R.N. ar fi primit 30.000 de euro pentru sine și 1.000 de euro pentru complicele său, fiind de asemenea prins în flagrant de anchetatori.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați astăzi, 24 octombrie 2025, Curții de Apel Craiova, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta este derulată de procurorii anticorupție cu sprijinul Biroului de Operațiuni Speciale Dolj.

DNA reamintește că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal care permite administrarea probelor și nu afectează prezumția de nevinovăție a persoanelor cercetate.