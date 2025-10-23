Se întâmplă în România. Patria oportunismului

Într-o comună mică din județul Prahova, politica se joacă în familie. Tatăl conduce primăria din partea PSD, iar fiul lucrează în Parlament pentru USR. Cazul familiei Barbu din Lapoș aduce în prim-plan o realitate surprinzătoare, granițele dintre doctrinele politice devin tot mai fluide atunci când intervin legăturile de sânge.

Barbu Viorel, primarul comunei Lapoș, a ajuns în atenția publică după o serie de controverse. În trecut, Agenția Națională de Integritate a constatat o stare de incompatibilitate în perioada 2016-2017, când acesta ar fi deținut simultan funcția de viceprimar și de membru în consiliul de administrație al unei școli locale. După acest episod, Barbu Viorel a revenit în prim-planul politicii locale și a fost ales primar din partea PSD în 2024. Recent însă, Direcția Generală Anticorupție și Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova au desfășurat un flagrant la sediul Primăriei Lapoș, în urma căruia edilul a fost cercetat pentru posibile fapte de corupție. Dosarul se află încă în lucru, potrivit surselor judiciare.

În timp ce tatăl administrează comuna sub sigla social-democraților, fiul său, Barbu Gabriel, activează la nivel central, în cadrul Camerei Deputaților. Potrivit unei adrese oficiale a instituției, Gabriel Barbu este angajat în grupul parlamentar al USR, în funcția de consilier, cu contract individual de muncă. Profilul său profesional confirmă o carieră în zona juridică și administrativă, în 2021 a fost consilier al ministrului Justiției de atunci, Stelian Ion (USR), iar declarația sa de avere din 2023 arată venituri salariale de aproape 60.000 de lei anual. Deși legea nu interzice ca membrii aceleiași familii să activeze în partide diferite, situația Barbu ridică întrebări despre influență, meritocrație și transparență în sistemul public.

Administrația locală condusă de Barbu Viorel a fost criticată de presa prahoveană. Potrivit publicației Actualitatea Prahoveană, comuna Lapoș „se află într-o stare de abandon administrativ evident”, iar edilul a fost acuzat de o gestionare deficitară a resurselor publice. Cu toate acestea, primarul își menține sprijinul politic și rămâne o figură influentă în zonă. Cazul familiei Barbu ilustrează cum legăturile personale pot traversa liniile ideologice. În timp ce tatăl reprezintă PSD-ul la nivel local, fiul contribuie la activitatea parlamentară a USR, două partide aflate în opoziție declarată.

Într-o Românie în care politica se schimbă de la o zi la alta, familia Barbu din Lapoș demonstrează că, uneori, loialitatea față de familie poate fi mai puternică decât cea față de partid.

