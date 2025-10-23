Polițiștii olteni, lecție de siguranță și respect pentru elevii din Drăgănești-Olt

Elevii de la Școala Gimnazială Comani, din orașul Drăgănești-Olt, au avut parte miercuri, 22 octombrie 2025, de o lecție inedită susținută de polițiștii olteni. Reprezentanți ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, alături de colegii lor de la Biroul Siguranță Școlară și Poliția orașului Drăgănești-Olt, au desfășurat o serie de activități informativ-preventive menite să-i învețe pe copii cum să se comporte responsabil, atât în școală, cât și în trafic. Întâlnirea a avut ca principal obiectiv prevenirea fenomenului de bullying și promovarea unui comportament bazat pe respect, empatie și comunicare non-violentă. Prin discuții interactive, polițiștii le-au explicat elevilor ce înseamnă un comportament agresiv, care pot fi consecințele juridice și emoționale ale hărțuirii între colegi, dar și cum pot contribui fiecare la crearea unui climat școlar sigur și prietenos.

De asemenea, polițiștii le-au reamintit copiilor regulile de bază pentru deplasarea în siguranță pe drumurile publice: traversarea străzii pe la trecerile pentru pietoni, respectarea semnelor și semnalelor rutiere și atenția sporită la plecarea și întoarcerea de la școală. Prin aceste acțiuni, oamenii legii urmăresc creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și formarea unei conduite civice responsabile în rândul elevilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au precizat că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în toate școlile din județ, în cadrul programelor dedicate siguranței elevilor și prevenirii violenței în mediul școlar.