„Disney Cup”, Primăria Slatina transformă visul copiilor în realitate. Excursie la Paris și Disneyland pentru cei mai buni elevi

Primăria municipiului Slatina aduce zâmbete și inspirație elevilor din oraș printr-un proiect educativ de excepție, „Disney Cup”, o competiție destinată elevilor din clasele V–VII care îmbină performanța școlară cu aventura și bucuria copilăriei. După o perioadă în care planurile au fost amânate din motive independente de administrația locală, primarul Mario De Mezzo și echipa sa și-au respectat promisiunea, niciun copil nu va fi dezamăgit atunci când vine vorba de educație și visuri împlinite.

„Disney Cup” este o activitate extrașcolară menită să stimuleze cultura generală, competiția sănătoasă și dorința de cunoaștere. În urma primei etape, concursul de cultură generală organizat în școlile din Slatina, cei mai buni 36 de elevi, alături de patru profesori însoțitori, se pregătesc pentru o experiență de neuitat.

În perioada 25–29 octombrie 2025, chiar în vacanța de toamnă, câștigătorii vor pleca într-o excursie educațională la Paris și Disneyland, oferită de Primăria Slatina.

Programul excursiei include:

– Cazare în incinta Disneyland, acces la cele două parcuri tematice, participarea la parada personajelor Disney și spectacolul grandios de artificii;

– Vizite la cele mai renumite obiective turistice din Paris – Turnul Eiffel, Muzeul Louvre, Catedrala Notre-Dame, Sacré-Cœur, Champs-Élysées, dar și o croazieră pe Sena.

„Ne-am dorit ca acești copii să trăiască o experiență care să îi inspire, să le deschidă mintea și inima. Chiar dacă au existat piedici, nu am vrut să-i dezamăgim. Slatina sprijină educația, performanța și bucuria celor mici. Facem Slatina strălucitoare – prin oameni, prin educație, prin fapte”, a declarat primarul Mario De Mezzo.