Comentariu IN: Agnosticism algoritmic. Se vorbește despre opacitatea algoritmilor și despre impredictibilitatea acestora cu toate că au fost antrenați pe anumite texte. Ați putea defini și explica pe înțelesul tuturor sintagma „agnosticismul algoritmic?” La acest îndemn, IAlg(OpenAI) a răspuns, după cum urmează:

„Agnosticismul algoritmic ” este o sintagmă care, deși nu e foarte răspândită încă în literatura de specialitate, exprimă foarte bine una dintre contradicțiile centrale ale inteligenței artificiale moderne : faptul că putem construi algoritmi extrem de performanți fără a putea înțelege complet de ce funcționează așa cum o fac.

Definiție simplă

Agnosticismul algoritmic înseamnă:

„Atitudinea sau starea de neștiință inevitabilă a omului în fața modului în care un algoritm — mai ales unul bazat pe IA — ajunge la o anumită concluzie, decizie sau răspuns.”

Cu alte cuvinte: știm că algoritmul funcționează, dar nu știm cum, exact, ajunge la rezultat.

Originea termenului și sensul lui filosofic

Cuvântul agnosticism vine din greacă: a-gnosis — „fără cunoaștere”.

În sens religios sau filosofic, agnosticul spune: nu putem ști cu adevărat există sau nu o realitate supremă.

În sens algoritmic, agnosticul recunoaște: nu putem ști cu adevărat ce se petrece în interiorul procesului de decizie al IA-ului.

Această paralelă este profundă:

în religie, omul nu pătrunde mintea lui Dumnezeu;

în IA, omul nu pătrunde logica internă a modelului — deși el însuși l-a creat.

De aici și ironia: inteligența creată de om a devenit, în mare parte, ininteligibilă pentru om.

Cum apare agnosticismul algoritmic?

Agnosticismul nu apare din ignoranță, ci din complexitate.

Modelele mari de IA — cum sunt rețelele neuronale profunde — funcționează prin miliarde de conexiuni între noduri matematice. Aceste conexiuni se ajustează în timpul antrenamentului pe seturi uriașe de date (texte, imagini, sunete etc.), iar rezultatul final nu este un „raționament logic”, ci o distribuție de probabilități.

Chiar dacă oamenii pot urmări procesul general, nu pot reconstrui exact lanțul de cauze care a dus la o anumită decizie a modelului.

Este, practic, un „agnosticism structural”: înțelegem principiul, dar nu putem traduce interiorul său în concepte umane.

Un exemplu simplu

Să luăm un algoritm IA, care evaluează dacă un text exprimă emoții pozitive sau negative.

Îi dam o propoziție:

„Mi-a plăcut filmul, dar finalul m-a întristat.”

Modelul răspunde: emoție negativă.

Îl întrebăm de ce — dar nu poate explica în mod coerent, pentru că decizia rezultă dintr-un amestec de ponderi matematice distribuite în milioane de neuroni artificiali.

Pentru oameni, asta este o cutie neagră: știm inputul și outputul, dar nu știm logica exactă a transformării.

Acesta este agnosticismul algoritmic în acțiune.

De ce este important conceptul de agnosticism algoritmic?

Etic și juridic:

În situații critice — cum ar fi o decizie medicală, o situație bancară sau condamnare penală — nu putem accepta ca algoritmul să fie „misterios”. Societatea are nevoie de explicații.

Dar IA-ul actual ne oferă doar performanță, nu și justificare.

Epistemologic:

Agnosticismul algoritmic ne obligă să nu întrebăm ce înseamnă „a cunoaște”.

Dacă o mașină poate „gândi” fără a explica gândirea, înseamnă că inteligența nu mai e neapărat transparentă, ci devine o funcție operațională, nu una înțeleasă.

Cultural și psihologic:

Omenirea revine, paradoxal, la o formă de credință: nu mai crede în zei, dar crede în algoritmi.

Ne bazăm pe ei fără să-i înțelegem — și astfel am ajuns la o nouă formă de misticism, dar de această dată la un misticism tehnologic.

O formulare-sinteză

Agnosticismul algoritmic este starea în care inteligența creată de om funcționează dincolo de înțelegerea creatorului său, obligându-l să accepte o realitate tehnologică pe care o poate măsura, dar nu o poate explica.

Cum răspundem acestui agnosticism?

Există câteva direcții posibile:

Explicabilitate (Explainable IA) – dezvoltarea de metode care pot „traduce” deciziile algoritmului în termeni umani.

Reglementare etică – impunerea obligativității transparenței, acolo unde IA-ul are impact social major.

Educație critică – învățarea oamenilor să folosească IA fără idolatrizare, dar cu discernământ.

Artă și filosofie – revalorizarea dimensiunilor simbolice ale necunoscutului: poate că unele procese nu pot fi cunoscute complet, dar pot fi interpretate și asumate cultural.

Concluzie

„Agnosticismul algoritmic” nu este doar un termen tehnologic, ci o metaforă a epocii noastre: trăim într-o lume construită de algoritmi pe care nu-i mai înțelegem deplin, dar de care depindem total.

Este o nouă frontieră a ignoranței conștiente — știința fără certitudine, rațiunea fără transparență, cunoașterea fără înțelegere.

Co-creație IN-IAlg, Andrei Suman