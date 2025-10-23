Amenzi de peste 50.000 lei aplicate de ITM Olt în urma controalelor la firme din domeniul jocurilor de noroc și pariurilor

În perioada 13-17 octombrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat o amplă acțiune de control în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul „Jocuri de noroc și pariuri”. Potrivit reprezentanților ITM Olt, campania a avut ca scop prevenirea și sancționarea practicilor ilegale în raporturile de muncă, precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor privind importanța respectării legislației muncii.

Inspectorii de muncă au efectuat șapte controale, în urma cărora au fost constatate nouă neconformități. Pentru acestea au fost dispuse măsuri de remediere și au fost aplicate patru amenzi contravenționale în valoare totală de 52.000 lei. Cea mai gravă abatere a fost primirea la muncă a doi salariați în perioada în care contractele lor individuale de muncă erau suspendate, fapt sancționat cu 40.000 lei. Alte 12.000 lei au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind evidența timpului de lucru.

Printre cele mai frecvente deficiențe constatate se numără: nerespectarea obligației de a ține și prezenta evidența orelor de muncă, lipsa copiilor contractelor individuale de muncă la locul de desfășurare a activității, angajarea persoanelor aflate cu contractul de muncă suspendat.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii ITM Olt au efectuat 10 controale, în urma cărora au fost identificate nouă neconformități. Pentru acestea au fost dispuse măsuri de remediere și s-au aplicat șase avertismente. Cea mai des întâlnită problemă a fost lipsa instruirii corespunzătoare a lucrătorilor în funcție de activitățile desfășurate, încălcare care poate pune în pericol siguranța angajaților și buna desfășurare a activității.

Reprezentanții ITM Olt subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind asigurarea unui mediu de muncă sigur, legal și echitabil pentru toți angajații din județ.

„Combaterea muncii nedeclarate și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă reprezintă priorități constante pentru instituția noastră. Vom continua verificările în toate domeniile de activitate, pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și pentru sprijinirea angajatorilor care respectă legea”, au transmis reprezentanții ITM Olt.