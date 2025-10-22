Tânăr din Morunglav, reținut după ce a fost prins beat la volan și fără permis, în Bobicești

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Morunglav, a fost reținut de polițiști după ce a fost surprins conducând un autoturism fără permis și sub influența băuturilor alcoolice, pe o stradă din comuna Bobicești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, incidentul s-a petrecut în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2025, în jurul orei 01:20, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Islazului. La volan se afla un tânăr de 23 de ani, care emana halenă alcoolică. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. După administrarea probatoriului, polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar ulterior a fost prezentat procurorului, care a decis aplicarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.

IPJ Olt precizează că, în timpul intervenției, bărbatul a avut un comportament agresiv față de polițiști, fiind necesară încătușarea acestuia, aspect avut în vedere la dispunerea măsurii reținerii.

„Conduita iresponsabilă la volan, în special sub influența alcoolului, pune în pericol atât viața conducătorilor auto, cât și a celorlalți participanți la trafic. Polițiștii olteni acționează permanent pentru creșterea siguranței rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic”, se arată în comunicatul IPJ Olt.

Reprezentanții instituției amintesc că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.