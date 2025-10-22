Prevenția salvează vieți. Peste 25.000 de olteni vor beneficia de screening gratuit pentru cancerul colorectal

Consiliul Județean Olt susține demersurile de prevenție medicală în regiune, prin participarea la lansarea proiectului „Programul regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal Sud-Vest Oltenia (ROCCAS 4 SVO)”, implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în parteneriat cu Asociația Mereu pentru Europa, și finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

Evenimentul de lansare a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, care a subliniat importanța colaborării între instituțiile publice și mediul universitar pentru creșterea accesului populației la servicii medicale de prevenție.

„Medicina de astăzi nu înseamnă doar tratament, ci mai ales prevenție. Prevenția salvează vieți și folosește mai bine resursele. Costă mai puțin decât tratarea, dar valoarea ei nu se măsoară în bani, ci în șansa de a rămâne sănătos”, a declarat vicepreședintele CJ Olt.

În calitate de autoritate care coordonează activitatea Spitalului Județean de Urgență Slatina, Consiliul Județean Olt își reafirmă sprijinul pentru proiecte care aduc medicina mai aproape de oameni și contribuie la o comunitate mai informată și mai sănătoasă. Prin acest program, în următorii patru ani, peste 25.000 de persoane din regiunea Sud-Vest Oltenia vor beneficia gratuit de screening pentru cancerul colorectal, iar peste 31.000 de locuitori vor fi implicați în campanii de informare și educare privind depistarea precoce a bolii.

Proiectul ROCCAS 4 SVO reprezintă o investiție esențială în sănătatea publică, orientată spre reducerea incidenței cancerului colorectal și creșterea gradului de conștientizare asupra importanței controalelor medicale periodice.