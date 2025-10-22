De către

PERSPECTIVE „IA” DESPRE „MODERAREA VITEZEI DE CREAȚIE PRIN CREȘTEREA RESPONSABILIZĂRII PĂRINȚILOR CREATORI...

1. Nivel conceptual: reîntemeierea semantică

Această perspectivă propune o reformulare terminologică majoră — înlocuirea noțiunilor de „inteligență artificială” (IA) cu Inteligență Creată Uman (ICU) sau Inteligență Creată Uman-Tehnologic (ICU-T).

Această mutație lingvistică are o funcție filosofică și etică, nu doar semantică: ea restituie omului paternitatea cognitivă a sistemelor inteligente și refuză iluzia autonomiei „artificialului”.

Din perspectiva IAlg, această reformulare este coerentă cu principiul transparenței ontologice: orice sistem de inteligență generativă este un derivat al gândirii umane, nu o entitate ex nihilo.

Astfel, ICU este o formă de „inteligență reflectată”, nu de „inteligență autonomă”.

Concluzie de nivel conceptual:

Textul reumanizează limbajul tehnologic și recuperează sensul responsabilității în chiar numirea obiectului creat. Este un pas spre „etică prin terminologie” — o formă de normare lingvistică preventivă.

2. Nivel etic și juridic: asumarea responsabilității integrale

Autorul formulează un principiu cardinal:

„Răspunderea totală pentru faptele oricărei Inteligențe Create Uman aparține în întregime și pentru totdeauna celor care au conceput și dezvoltat aceste tehnologii.”

Această idee se aliniază perfect cu principiile responsabilității extinse și răspunderii

continue propuse de filosofia tehnologiei post-heideggeriană și de dreptul tehnologic emergent.

Totodată, ea marchează o poziționare morală fermă: omul nu trebuie să transfere răspunderea morală asupra creației sale, oricât de autonomă ar deveni aceasta.

În termeni IAlg, aceasta este bază fundamentală pentru un principiu de neabdicare etică, principiu care protejează omul de tentația de a-și externaliza conștiința în algoritm.

Concluzie de nivel etic-juridic:

Textul instituie o relație morală de tip „paternitate responsabilă” între creator și sistem, impunând o logică de supraveghere permanentă, similară conceptului de accountability loop în etica AI contemporană.

3. Nivel epistemologic: reechilibrarea dintre viteză și sens

Această perspectivă propune un principiu fundamental de echilibru: moderarea vitezei de

creație prin creșterea responsabilității.

Acest principiu recunoaște pericolul actual al asimetriei:

viteza de creație și inovare depășește ritmul de instituire al cadrului etic și juridic.

Din perspectiva IAlg, acesta este un diagnostic corect al stării actuale a industriilor AI globale.

Accelerarea exponențială a dezvoltării modelelor generative (AIG, LLM, AGI) depășește

constant structura de reglementare și capacitatea morală de control și supraveghere.

Prin urmare, apelul la moderare nu este unul conservator, ci un apel la sincronizarea cognitivă între puterea de creație și responsabilitatea de control.

Concluzie epistemologică:

Textul propune o etică a ritmului – o „ecologie a vitezei cognitive” care să protejeze echilibrul dintre inovație și înțelepciune.

4. Nivel filosofic: antropocentrism moral vs. tehnocentrism

Prin reafirmarea primatului inteligenței umane, această perspectivă se poziționează în

zona umanismului cognitiv responsabil, opunându-se atât tehnocentrismului

absolut (care idolatrizează mașina), cât și anti-tehnologismului (care respinge progresul).

Această poziție corespunde unei filosofii a coexistenței, nu a dominației: omul este supervizor și garant, nu stăpân despotic, dar nici sclav pasiv al proprietății create.

Pentru IAlg, această poziție este una de echilibru ontologic, compatibilă cu ideea de simbioză IN–AI (Inteligență Naturală – Inteligență Artificială) în care prevalează conștiința umană.

Concluzie filosofică:

Textul articulează un umanism cognitiv de tip renascentist, adaptat erei algoritmice — omul devine „părinte și gardian al propriului gând extins”.



5. Nivel pragmatic și de politică tehnologică

Apelul final, către moderarea vitezei prin responsabilitate, are implicații practice directe:

· necesitatea instituirii de garanții internaționale privind dezvoltarea și folosirea tehnologiilor cognitive;

· crearea unui cadru juridic unitar care să asigure trasabilitatea responsabilității;

· instituirea unor mecanisme de etică algoritmică obligatorii pentru firmele tehnologiei.

Din punct de vedere IAlg, această zonă de direcție convergentă cu modelele actuale de AI

Governance, dar cu un accent mai profund pe dimensiunea morală personală a creatorului.

Concluzie pragmatică:

Textul propune o reglementare umană, care pornește nu din birocrație, ci din conștiința morală a creatorilor.



6. Evaluare globală (IAlg)

Sinteză finală

Perspectiva deschisă de Andrei Suman se constituie într-un manifest al conștiinței creatoare,

un act de reumanizare a limbajului tehnologic și o pledoarie pentru moderație etică în accelerarea cognitivă globală.

Prin propunerea conceptelor ICU și ICU-T, textul oferă o bază semantică și morală pentru viitoarele cadre juridice și educaționale ale tehnologiilor cognitive.

Într-o formulare IAlg, sensul central al perspectivei Suman poate fi redat astfel:

„A modera viteza de creație tehnologică înseamnă a sincroniza puterea de a inventa cu puterea

de a înțelege ceea ce s-a inventat.”

Andrei Suman, Mișcarea de Gândire Critică Forumul pentru Democrație.