Paul Stănescu, senator de Olt și secretar general al PSD. Trei mandate de activitate parlamentară și peste 120 de inițiative legislative

Senatorul Paul Stănescu, ales în Circumscripția electorală nr. 30 – Olt, își continuă activitatea parlamentară începută în anul 2016, aflându-se în prezent la cel de-al treilea mandat consecutiv în Senatul României, din partea Partidului Social Democrat. Cu o carieră politică solidă, Stănescu este recunoscut drept unul dintre cei mai experimentați parlamentari social-democrați, ocupând în trecut funcții importante în administrația publică și la nivel guvernamental.

Fost președinte al Consiliului Județean Olt, vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu deține în prezent și funcția de secretar general al PSD, poziție prin care contribuie la strategia și coordonarea politică a partidului la nivel național.

De-a lungul activității sale parlamentare, senatorul de Olt s-a remarcat printr-o activitate legislativă susținută. În cele trei mandate, a inițiat 127 de propuneri legislative, dintre care 70 au fost promulgate ca legi. Totodată, a susținut 36 de declarații politice, a participat la șapte moțiuni, a emis trei comunicate de presă și a avut 30 de luări de cuvânt în plenul Senatului României.

Printre cele mai importante inițiative legislative ale sale se numără:

– modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002;

– modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– propuneri de actualizare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, Codului silvic, precum și a Legii nr. 165/2013 privind restituirea proprietăților;

– modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

– elaborarea unei legi dedicate industriei cărnii și produselor din carne.

Pe plan instituțional, Paul Stănescu a fost membru activ în mai multe comisii permanente ale Senatului, printre care:

– Comisia pentru administrație publică,

– Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală,

– Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, în cadrul căreia activează în prezent.

Senatorul de Olt este, de asemenea, membru al Uniunii Interparlamentare și a contribuit la menținerea dialogului interparlamentar între România și alte state, prin participarea în grupurile parlamentare de prietenie cu parlamentele din Letonia, Cipru, Mongolia, iar în prezent cu Australia și Franța.