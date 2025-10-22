Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și jurnalistul britanic Charlie Ottley unesc forțele pentru promovarea produselor tradiționale românești

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a avut o întâlnire marți, 21 octombrie 2025, cu celebrul jurnalist, regizor și promotor al României, Charlie Ottley, cunoscut la nivel internațional pentru documentarele sale care scot în evidență frumusețea și autenticitatea satului românesc.

„O plăcere să îl cunosc pe Charlie Ottley, un adevărat ambasador al tradițiilor și frumuseților naturale ale satelor României. Am pus la punct împreună câteva modalități de promovare a produselor noastre autentice, pentru că avem același scop: să îi sprijinim pe producătorii noștri să își valorifice munca promovându-și produsele tradiționale gustoase și cu etichetă curată!”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe identificarea unor soluții concrete pentru creșterea vizibilității produselor agroalimentare românești, prin intermediul campaniilor media și al inițiativelor culturale. Proiectele comune vor urmări să aducă în prim-plan autenticitatea și calitatea produselor tradiționale, dar și să încurajeze turismul rural și gastronomic.

Charlie Ottley, o figură emblematică pentru promovarea României peste hotare, s-a făcut remarcat prin documentarele sale „Wild Carpathia” și „Aromele României”, care au cucerit publicul internațional prin prezentarea peisajelor spectaculoase și a bogăției culturale a țării. Pentru contribuția sa la imaginea pozitivă a României, Ottley a fost decorat în 2021 cu Ordinul „Meritul Cultural” de către Guvernul României.