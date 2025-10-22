Drumul din Frăsinetu prinde contur. Primarul Gheorghe Tudorașcu: „Rezultatul va merita, pas cu pas construim o infrastructură modernă”

Lucrările de modernizare a drumului din satul Frăsinetu, comuna Dobrosloveni, continuă într-un ritm susținut. Primarul Gheorghe Tudorașcu a fost recent pe teren pentru a verifica stadiul execuției și a transmis un mesaj de încredere și răbdare către locuitorii zonei.

„Am fost în teren, la Frăsinetu, pentru a verifica stadiul lucrărilor la drumul care se află în execuție. Se lucrează intens, iar echipa de pe șantier își face treaba cu seriozitate. Lucrarea avansează constant, pas cu pas, conform planului”, a declarat edilul.

Primarul a recunoscut că, pe durata lucrărilor, localnicii se confruntă cu unele neplăceri inevitabile, praf, zgomot și circulație îngreunat, însă a subliniat că aceste inconveniente sunt temporare și fac parte din procesul firesc al unei investiții de amploare.

„Știu că o astfel de investiție aduce și disconfort temporar, dar este un proces natural, asemenea construcției unei case, mai întâi se sapă, se pregătește terenul, se toarnă fundația, și abia apoi se vede frumusețea rezultatului final. Vă cer răbdare și încredere, rezultatul va merita”, a adăugat Gheorghe Tudorașcu.

Modernizarea drumului din Frăsinetu reprezintă, potrivit administrației locale, un pas important spre îmbunătățirea infrastructurii comunei Dobrosloveni, contribuind la creșterea siguranței rutiere și la confortul locuitorilor.

„Drumul din Frăsinetu va fi un pas important spre o infrastructură modernă, sigură și demnă de o comună care crește frumos”, a încheiat primarul Tudorașcu.