Dobrosloveni. Lucrările la Centrul de Tratament și Recuperare pentru Vârstnici avansează constant

În comuna Dobrosloveni, unul dintre cele mai importante proiecte sociale prinde contur, Centrul de Tratament și Recuperare pentru Vârstnici. Lucrările de construcție sunt în plină desfășurare, iar echipa de pe șantier a prezentat recent stadiul actual al proiectului, oferind asigurări că lucrările avansează conform planului. Primăria comunei Dobrosloveni transmite că va informa constant comunitatea despre evoluția investiției, care reprezintă un pas semnificativ pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din zonă.

Proiectul face parte dintr-un amplu program de dezvoltare locală care vizează toate domeniile esențiale, infrastructură, educație, servicii sociale și cultură. Potrivit administrației locale, în spatele fiecărui obiectiv se află „multă muncă nevăzută, eforturi administrative, drumuri făcute pentru aprobări, documentații complexe și oameni dedicați care nu renunță până când visul devine realitate”.

„Toate aceste proiecte sunt pentru comunitate, pentru un prezent mai bun și pentru un viitor sigur al copiilor și părinților noștri. Dobrosloveniul se dezvoltă prin oameni care cred în locul acesta și îl iubesc”, a declarat Gheorghe Tudorașcu, primarul comunei Dobrosloveni.