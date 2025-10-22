Diana Buzoianu cere sprijin european pentru apă curată și canalizare în România: „Milioane de oameni trăiesc încă fără apă potabilă”

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a solicitat sprijin financiar european pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare din România, în cadrul Reuniunii Consiliului de Mediu, desfășurate marți, 21 octombrie 2025, la Luxembourg. Oficialul român a subliniat necesitatea unor instrumente financiare dedicate pentru a acoperi nevoile de bază ale comunităților care nu beneficiază încă de apă potabilă și sisteme de canalizare moderne.

„Am cerut, cu ocazia reuniunii de la Luxembourg, să fie create instrumente financiare prin care să putem sprijini proiectele de infrastructură de apă, pentru că avem încă în România milioane de oameni care nu au apă potabilă, curată, și nici sisteme de canalizare. În ultimele luni, am muncit la Ministerul Mediului pentru a salva proiecte în valoare de miliarde de lei, care să fie susținute prin AFM. Continuăm efortul pentru a identifica resurse și la nivel european”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

În intervenția sa, Buzoianu a susținut o abordare integrată la nivel european, care să conecteze Strategia pentru reziliența în domeniul apelor cu Planul de adaptare la schimbările climatice și cu Politica Agricolă Comună. Ea a subliniat că, pentru România, prioritare sunt finanțarea infrastructurii de apă, refacerea ecosistemelor acvatice și digitalizarea sistemelor de monitorizare a calității apelor. Pe agenda reuniunii de la Luxembourg s-au mai aflat și Concluziile Uniunii Europene pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), precum și Pactul European pentru Oceane.

Ministra Mediului a insistat, de asemenea, asupra cooperării transfrontaliere în gestionarea resurselor de apă, subliniind poziția României la intersecția mai multor bazine hidrografice. „România știe cât de importante sunt mecanismele comune de gestionare a apei. Încurajăm o abordare unitară, bazată pe responsabilitate comună și inovare. M-am referit și la regiunea Mării Negre, o arie plină de potențial, care are nevoie de proiecte concrete pentru protejarea ecosistemelor costiere și dezvoltarea economiei albastre”, a adăugat ministra.

Potrivit acesteia, Pactul European pentru Oceane poate aduce beneficii majore României, prin investiții în porturi verzi, infrastructură inteligentă, cercetare marină și locuri de muncă moderne pentru comunitățile de coastă.