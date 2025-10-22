Cupa Slatinei la Înot. Zece ediții de performanță, pasiune și tinere talente în bazinul CSM Slatina

Sâmbătă, 18 octombrie 2025, Bazinul Didactic de Înot al Clubului Sportiv Municipal Slatina a fost gazda unei competiții pline de energie și emoție, ediția a X-a a Cupei Slatinei la Înot. Evenimentul a reunit zeci de copii și tineri pasionați de natație, confirmând încă o dată că înotul devine tot mai popular în rândul noilor generații. La start s-au aliniat sportivi de la patru cluburi din județele învecinate, alături de copiii care urmează cursurile de inițiere ale CSM Slatina. Atmosfera din bazin a fost una entuziastă, fiecare probă aducând emoții, aplauze și momente de bucurie pentru micii concurenți și pentru publicul prezent.

Reprezentanții CSM Slatina au obținut rezultate remarcabile, urcând pe podium și aducând medalii pentru clubul local. Conducerea clubului a transmis felicitări tuturor participanților, subliniind importanța muncii de echipă dintre sportivi, antrenori și părinți în formarea viitorilor campioni. „Felicităm sportivii, antrenorii și părinții pentru implicare, seriozitate și dorința de a crește generații de campioni!”, au transmis reprezentanții CSM Slatina.

Competiția a fost organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Slatina, al Clubului Sportiv Municipal Slatina și al LOCTRANS Slatina, parteneri care susțin în mod constant activitățile sportive dedicate tinerilor din oraș.

Rezultate remarcabile:

Patrulescu Eva – 2019

Locul 1: 50m LIBER FETE

Locul 1: 50m SPATE FETE

Raicea Dima – 2019

Locul 1: 50m LIBER BĂIEȚI

Locul 1: 50m SPATE BĂIEȚI

Baciu Albert – 2018

Locul 1: 50m LIBER BĂIEȚI 2018

Locul 1: 50m SPATE BĂIEȚI 2018

SAVA Damian – 2018

Locul 2: 50m LIBER BĂIEȚI

Locul 2: 50m SPATE BĂIEȚI

Corteanu Eduard – 2018

Locul 3: 50m LIBER BĂIEȚI

Locul 3: 50m SPATE BĂIEȚI

Curuia Eva – 2017

Locul 2: 50m LIBER FETE

Locul 2: 50m SPATE FETE

Locul 2: 50m BRAS FETE

Locul 2: 50m FLUTURE FETE

Odagiu Stefan – 2017

Locul 2: 50m SPATE BĂIEȚI

Locul 2: 50m LIBER BĂIEȚI

Coleag Catalina – 2016

Locul 1:50m LIBER FETE

Locul 1: 50m SPATE FETE

Locul 1:50m BRAS FETE

Locul 2:50m FLUTURE FETE

Vasile David – 2016

Locul 1:50m LIBER BĂIEȚI

Locul 1:50m SPATE BĂIEȚI

Locul 2:50m BRAS BĂIEȚI

Locul 1:50m FLUTURE BĂIEȚI

Geana Ingrid – 2016

Locul 2:50m LIBER FETE

Locul 2:50m SPATE FETE

Locul 2:50m BRAS FETE

Locul 1: 50m FLUTURE FETE

Soria Victor – 2016

Locul 2:50m LIBER BĂIEȚI

Locul 2:50m SPATE BĂIEȚI

Locul 1:50m BRAS BĂIEȚI

Locul 2:50m FLUTURE BĂIEȚI

Petroi Catinca – 2016

Locul 3:50m LIBER FETE

Locul 3:50m SPATE FETE

Locul 3:50m FLUTURE FETE

Minescu Patrick – 2016

Locul 3:50m LIBER BĂIEȚI

Locul 3:50m FLUTURE BĂIEȚI

Preoteasa Amalia – 2015

Locul 1:50m LIBER FETE

Locul 1: 50m SPATE FETE

Locul 1:50m BRAS FETE

Locul 2: 50m FLUTURE FETE

Raicea Vladimir – 2015

Locul 1:50m LIBER BĂIEȚI

Locul 1:50m SPATE BĂIEȚI

Locul 1: 50m BRAS BĂIEȚI

Locul 1:50m FLUTURE BĂIEȚI

Dinica Maya – 2015

Locul 2:50m LIBER FETE

Locul 2:50m SPATE FETE

Locul 2:50m BRAS FETE

Locul 1: 50m FLUTURE FETE

Vedere Matias – 2015

Locul 2: 50m LIBER BĂIEȚI

Locul 2: 50m SPATE BĂIEȚI

Locul 2: 50m BRAS BĂIEȚI

Locul 2: 50m FLUTURE BĂIEȚI

Barbu Maria – 2015

Locul 3: 50m LIBER FETE

Locul 3: 50m SPATE FETE

Locul 3:50m FLUTURE FETE

Prica Denis – 2015

Locul 3: 50m LIBER BĂIEȚI

Locul 3: 50m SPATE BĂIEȚI

Locul 3: 50m BRAS BĂIEȚI

Oprea Natalia – 2014

Locul 2: 50m LIBER FETE

Biscoveanu Alexia – 2014

Locul 2: 50m SPATE FETE

Locul 2:50m BRAS FETE

Locul 2:50m FLUTURE FETE

Locul 3: 50m LIBER FETE