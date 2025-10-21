Pietonii, sub lupa polițiștilor! Acțiuni ale IPJ Olt pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de indisciplina pietonală

În această săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o amplă campanie de prevenire a accidentelor rutiere generate de abaterile comise de pietoni. Acțiunile vizează atât impunerea respectării regulilor de circulație, cât și conștientizarea participanților la trafic asupra riscurilor la care se expun atunci când nu respectă normele rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ Olt, indisciplina pietonală continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor grave produse în județ. În primele nouă luni ale acestui an, pe drumurile din Olt s-au înregistrat 340 de accidente rutiere, dintre care 31 au avut drept cauză principală nerespectarea regulilor de către pietoni. Bilanțul este tragic, trei persoane și-au pierdut viața, cinci au fost rănite grav, iar 23 au suferit răni ușoare.

„Scopul acestor activități nu este aplicarea de sancțiuni, ci prevenirea tragediilor și protejarea vieții participanților la trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Pentru a evita implicarea în evenimente rutiere nedorite, oamenii legii le recomandă pietonilor:

– să traverseze numai pe marcajele pietonale, după ce s-au asigurat atent din ambele sensuri;

– să evite traversarea prin locuri nepermise sau printre mașinile oprite;

– să nu alerge pe trecerea de pietoni și să nu se angajeze brusc în traversare;

– să poarte îmbrăcăminte de culori deschise sau elemente reflectorizante, mai ales noaptea sau pe vreme cu vizibilitate redusă;

– să nu folosească telefonul mobil sau căștile audio în timp ce traversează;

– să manifeste atenție sporită în intersecții, unde traficul este intens.

Polițiștii rutieri anunță că vor continua acțiunile preventive în trafic, obiectivul principal fiind reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județul Olt.