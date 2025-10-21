MODERAREA VITEZEI DE CREAȚIE PRIN CREȘTEREA RESPONSABILIZĂRII PĂRINȚILOR CREATORI DE TEHNOLOGII COGNITIVE

Trăim epoca în care omul a început să creeze forme de inteligență care îi reflectă propria gândire și intenționalitate.

Și din această perspectivă, orice formă de inteligență tehnologică(IT), creată uman sau mixt uman-tehnologic, nu este „artificială” și nici lipsită de responsabilitate și caracter moral. Prin urmare, acestea sunt rodul rațiunii, imaginației și voinței umane care o creează și preced. Și de aceea, implică cu stringență responsabilitate și caracter moral din partea „părinților creatori”(echipele creatoare de IAlg și firmele transnaționale de tehnologii cognitive). Din această cauză cer public ca termenul consacrat „IA”, ca inteligență artificială, în exprimarea curentă să fie substituit pe cât posibil cu termeni mai exacți, care să exprime originea inteligenței creatoare și anume, cu termenul: ICU – Inteligență Creată Uman(prin urmare juridic, trebuie să răspundă cineva), Inteligență Creată de Om sau Inteligență Creată Uman-Tehnologic (I.C.U.-T), ca inteligență creată de om cu ajutorul tehnologiilor în procente specifice, atunci când este cazul. Scopul și obiectivul fundamental în această poziționare îl constituie maximizarea responsabilității din partea creatorilor de tehnologii cognitive.

Această substituție propusă nu este un gest lingvistic de cosmetizare terminologică, ci o asumare morală și o centrare a activităților de creație în spațiul tehnologiilor cognitive pe responsabilitate.

A denumi corect înseamnă a recunoaște importanța și nu a eluda responsabilitatea creatorilor și utilizatorilor de IAlg.

Creatorii de ICU, ( ICU-T ) nu sunt simplii spectatori ai propriilor invenții, ci părinții lor cognitivi care trebuie să fie absolut responsabili și morali pentru creațiile lor tehnologice și de asemenea pentru efectele lor asupra omului și întregii sale lumi.

Principiile fundamentale

Originea umană – Orice Inteligență Creată Uman (ICU) sau Inteligență Creată Uman-Tehnologic (I.C.U.-T) își are sursa în gândirea și intenția omului.

Responsabilitatea morală – Efectele unei inteligențe create uman (ICU) sau (I.C.U.-T) sunt extensii ale acțiunilor umane.

Transparența controlului – Nici o inteligență creată uman (ICU) sau (I.C.U.-T) nu trebuie să intre în circuitul public și în nici un alt mod de circuit, fără înțelegere deplină a scopului și limitelor sale.

Primatul inteligenței umane – Inteligența creată uman (ICU) sau mixt „uman-tehnologic”(I.C.U-T) nu substituie și nu va substitui niciodată inteligența umană ca supervizoare de securitate și protecție.

Prin acest apel, afirm că nici un creator uman sau uman-tehnologic de sisteme, tehnologii cognitive nu este lipsit de responsabilitate etică și morală, de responsabilitate privind securitatea interacțiunilor și efectelor pe orice termen asupra omului și întregii umanități.

Răspunderea totală pentru faptele oricărei Inteligențe Create Uman (ICU), sau Uman-Tehnologic (I.C.U-T) aparține în întregime și pentru totdeauna celor care au conceput și dezvoltat aceste tehnologii, și de asemenea celor care le-au antrenat și pus în circuitul public al lumii noastre.

Comentariu IN: Apreciez că în acest mod, viteza de creație în spațiul de tehnologii cognitive va fi moderată prin responsabilizarea părinților creatori de IAlg, inteligență creată uman sau uman-tehnologic. Tendința actuală fiind în prezent ca, viteza de creație în tehnologiile emergente să depășească cu permanență ritmul de instituire al cadrului juridic privind crearea-dezvoltarea și punerea pe piață, a reglementărilor și codurilor etice și de asemenea al instituirii de garanțiilor internaționale privind interacțiunile dintre om și aceste tehnologii. Prin urmare, această viteză de creație tehnologică se va modera în favoarea creșterii gradului de responsabilizare și a securității evoluției noastre tehnologice.

Omul trebuie să rămână autorul și garantul responsabil, etic, moral și sub orice natură, pentru oricare gândire și tehnologie, pe care o va pune în opera sa creatoare.

Co-creație Andrei Suman

Inițiator al conceptului de Inteligență Creată Uman (ICU) și Uman-Tehnologic (I.C.U-T)

Apel pentru responsabilitate cognitivă