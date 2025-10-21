Ministrul Barbu: „Agricultura românească are nevoie de investiții, nu de circ politic”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a transmis un mesaj ferm în fața moțiunii depuse de opoziție, subliniind că răspunsul său se bazează pe rezultate concrete, nu pe dispute politice.

„Am răspuns astăzi (n.r. 20 octombrie) cu cifre moțiunii opoziției, din respect pentru fermieri, pentru instituția Parlamentului și pentru poporul român”, a declarat ministrul Barbu.

Acesta a prezentat o serie de realizări importante în mandatul său la conducerea Ministerului Agriculturii: plăți de peste 5 miliarde de euro către fermieri, peste 2.000 de proiecte demarate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și irigarea a 1,4 milioane de hectare de teren agricol.

„Activitatea mea este cunoscută de toți cei care produc românește alimente de calitate”, a subliniat ministrul.

Florin Barbu a insistat că agricultura românească are nevoie de predictibilitate, dialog și investiții, nu de conflicte politice. „Agricultura românească nu are nevoie de circ politic, ci de stabilitate. Are nevoie de sprijin concret pentru ferme și procesare”, a transmis acesta.

În încheiere, ministrul a reiterat angajamentul său față de sprijinirea fermierilor și a mediului rural: „Voi continua să susțin munca fermierilor și procesatorilor, să promovez produsele românești și să sprijin dezvoltarea satului românesc. Adevărata bogăție a României vine din munca fermierilor noștri”.