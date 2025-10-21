Dobrosloveniul, tot mai vizibil pe harta culturală și turistică a Olteniei. Vizită din Spania și două evenimente majore în luna noiembrie

Comuna Dobrosloveni continuă să atragă atenția prin activități culturale, istorice și sportive de anvergură. Recent, localitatea a primit vizita unor oaspeți din Frigiliana, provincia Malaga (Spania), interesați să descopere valorile și tradițiile locului. Primarul Gheorghe Tudorașcu a declarat că delegația străină a vizitat mai multe obiective din comună, printre care Cetatea Romula Malva, Casa Malvei din Romula, Cabana Bulvanul, Centrul Cultural și muzeul din cadrul Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Dobrosloveni.

„Oaspeții noștri au privit totul cu atenția celor care înțeleg că unele locuri nu se vizitează, ci se ascultă. La plecare, au spus că nu se așteptau să găsească atâta viață într-un sat de câmpie”, a precizat primarul Tudorașcu. Edilul a subliniat că interesul străinilor pentru comuna Dobrosloveni arată forța locului și a comunității: „Poate pentru că, în ciuda tăcerii, aici s-au pus mereu lucrurile în mișcare, fără zarvă, dar cu răbdare”.

Primăria și Centrul Cultural Dobrosloveni pregătesc două manifestări care vor aduce din nou comuna în centrul atenției:

8 noiembrie – Cupa Oltenilor Hand to Hand Combat, în Sala de Sport Dobrosloveni

15 noiembrie – Romulensis: Istoria unei Cetăți, ediția a II-a, la Centrul Cultural Dobrosloveni

„Sunt evenimente născute din munca de zi cu zi, din efortul celor care nu se mulțumesc cu merge și-așa. Ele arată că lucrurile făcute cu seriozitate capătă greutate, iar munca de peste an începe să se lege”, a adăugat primarul.

Primarul Gheorghe Tudorașcu îi îndeamnă pe toți locuitorii comunei să participe la aceste activități și să fie parte din schimbarea care se conturează: „Prezența fiecăruia contează mai mult decât pare. Tot ceea ce se construiește aici, fie că este vorba despre infrastructură, cultură, sport sau istorie, se face pentru oameni, pentru copiii lor și pentru viitorul acestui loc. Ca peste ani, cineva să poată veni din alt colț al lumii și să spună: Aici s-a făcut ceva adevărat”.

În încheiere, edilul a transmis un mesaj simplu, dar cu greutate: „Dobrosloveniul nu are nevoie de vorbe mari. Are nevoie de oameni prezenți”.