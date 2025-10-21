Deputatul Mihai-Adrian Țiu acuză partidele „pro-europene” că restricționează accesul românilor la alegeri: „Se tem de votul liber al cetățenilor!”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Partidului S.O.S. România, lansează acuzații grave la adresa principalelor formațiuni politice din țară, susținând că PSD, PNL, UDMR și USR „se tem de votul românilor” și blochează accesul liber la alegeri prin menținerea unui număr excesiv de mare de semnături necesare pentru înscrierea în cursa electorală pentru Parlamentul European.

„România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai restrictive condiții de participare la alegerile europarlamentare”, afirmă deputatul Țiu, care acuză partidele „pro-europene” că aplică un model electoral „de tip autoritar”.

Potrivit acestuia, legea actuală impune strângerea a 200.000 de semnături pentru listele de partid și 100.000 pentru candidații independenți, o situație fără precedent în restul Europei. Prin comparație, alte state membre impun condiții mult mai relaxate, 20.000 de semnături în Ungaria, 10.000 în Polonia, 4.000 în Germania, 2.600 în Austria și niciuna în Marea Britanie. Deputatul Țiu consideră că aceste cerințe „favorizează partidele mari și îngrădesc dreptul constituțional al cetățenilor de a candida liber”. Mai mult, el avertizează că presiunile administrative și teama de repercusiuni îi descurajează pe alegători să semneze pentru formațiuni sau candidați noi.

Pentru a corecta această situație, Partidul S.O.S. România a depus o inițiativă legislativă de modificare a Legii nr. 33/2007 privind organizarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 335/2025). Propunerea prevede reducerea numărului de semnături la 10.000 pentru partide și 5.000 pentru candidații independenți, în conformitate cu practicile democratice europene. Cu toate acestea, proiectul a întâmpinat opoziție în Parlament. Deputatul S.O.S. afirmă că PSD, PNL, UDMR și USR s-au abținut de la vot, refuzând să susțină modificarea. „Prin această atitudine, partidele mari duc România într-un derapaj constituțional și încearcă să împiedice alegeri libere și corecte”, a declarat Mihai-Adrian Țiu. El cere public acestor formațiuni să explice „de ce se tem de votul românilor” și de ce preferă „să limiteze drepturile democratice ale cetățenilor”.

„Alegerile din România nu trebuie să mai fie un instrument al marilor partide. Românii au dreptul să candideze și să aleagă liber, fără bariere administrative impuse arbitrar. Vrem libertate de exprimare și democrație, nu tăcere impusă!”, a mai adăugat deputatul.