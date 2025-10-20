Workshop la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. Specialiști uniți pentru combaterea dependențelor

Astăzi, 20 octombrie 2025, la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, a avut loc workshop-ul intitulat „Circuitul complet de asistență în adicții”, un eveniment dedicat consolidării colaborării între specialiștii implicați în tratarea și prevenirea dependențelor.

Manifestarea a reunit profesioniști din domeniul sănătății mintale, reprezentanți ai instituțiilor publice, dar și membri ai comunității locale, toți având un scop comun, îmbunătățirea mecanismelor de prevenție, intervenție și reintegrare socială a persoanelor afectate de adicții.

Prin organizarea acestui workshop, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea unui circuit complet de asistență, bazat pe colaborare interinstituțională, dialog deschis și sprijin real pentru pacienți și familiile acestora.

„Astăzi, la Schitu Greci, specialiști din întreaga țară au participat la workshop-ul „Circuitul complet de asistență în adicții”, un eveniment dedicat consolidării rețelei de sprijin pentru persoanele afectate de dependențe. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, managerii spitalelor de psihiatrie din București și Brașov, medici din Timiș, Iași, dar și autorități locale și județene. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aflat în coordonarea Consiliului Județean Olt, a devenit în acest an un model la nivel național, prin investiția realizată de CJ Olt într-un corp nou de clădire, modern și complet utilat, care include și o secție specializată pentru adicții post-cură. Într-o perioadă în care dependențele afectează tot mai multe vieți, la Olt s-au făcut pași concreți: s-a construit, s-a investit și s-a creat un loc unde prevenția, tratamentul și reintegrarea se întâlnesc într-un circuit complet al vindecării”, transmit reprezentanții CJ Olt.