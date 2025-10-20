Weekend plin de controale în Olt. Sute de amenzi, permise reținute și dosare penale pentru șoferii indisciplinați

Polițiștii olteni au fost prezenți în număr mare pe drumurile din județ, în acest sfârșit de săptămână, în cadrul unei ample acțiuni pentru siguranța cetățenilor. Activitățile au vizat menținerea ordinii publice, creșterea siguranței rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Oamenii legii au acționat cu precădere pentru depistarea conducătorilor auto care circulă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care depășesc limitele legale de viteză.

Pe parcursul weekendului, polițiștii au intervenit la 140 de evenimente, dintre care 89 au fost semnalate prin apel la 112. În urma acțiunilor, au fost aplicate 319 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 110.000 de lei. Ca măsură complementară, au fost reținute 36 de permise de conducere: 18 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h, unul pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, 17 pentru alte abateri rutiere. Totodată, polițiștii au retras 23 de certificate de înmatriculare, pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea altor obligații legale, și au constatat două infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cazurile flagrante a avut loc în seara zilei de 18 octombrie, în municipiul Slatina. În jurul orei 22:40, un tânăr de 21 de ani, din comuna Osica de Sus, a fost oprit pentru control, iar verificările au scos la iveală că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Reprezentanții IPJ Olt au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.