Vitezomanii, în vizorul polițiștilor olteni. Acțiune cu sistemul radar E-SIGUR

Polițiștii olteni desfășoară astăzi, 20 octombrie 2025, o amplă acțiune de monitorizare a traficului rutier, folosind sistemul radar de ultimă generație E-SIGUR. Scopul operațiunii este creșterea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor rutiere provocate de viteză sau de comportamente iresponsabile la volan.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, dispozitivele radar E-SIGUR sunt montate pe trepiede mobile și permit detectarea automată a vehiculelor care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Aceste echipamente moderne contribuie la o supraveghere eficientă a traficului, în special în zonele cu risc crescut de accidente.

„Sistemul E-SIGUR este un instrument esențial pentru protejarea vieților tuturor participanților la trafic, fie că vorbim despre șoferi, pietoni sau bicicliști”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și îi îndeamnă să adopte un comportament responsabil în trafic. „Conduceți prudent și contribuiți, alături de noi, la un trafic mai sigur”, mai transmit reprezentanții IPJ Olt.