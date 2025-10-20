Slatina. Cinema „Eugen Ionescu” aduce o nouă săptămână de filme 3D pentru toate gusturile

În perioada 20–26 octombrie 2025, iubitorii de film din Slatina sunt așteptați la Cinema „Eugen Ionescu” pentru o nouă serie de proiecții 3D dedicate tuturor vârstelor. Programul cinematografului include atât animații colorate și pline de energie, cât și filme de acțiune, aventură și horror, pentru cei care preferă emoțiile tari.

Programul complet al săptămânii:

15:15 – Ștrumfii: Filmul (dublat, 3D)

16:30 – Regele Leu (dublat, 3D)

17:00 – The Bad Guys 2 (subtitrat, 3D)

18:30 – Cei 4 Fantastici: Primii Pași (3D)

19:00 – Nobody 2: Erou de Serviciu (3D)

20:30 – Weapons – NOU! (horror, 3D)

21:00 – The Home – NOU! (horror, 3D)

Organizatorii promit o experiență cinematografică completă, în condiții moderne, pentru întreaga familie. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei seri relaxante sau a unei doze de adrenalină, Cinema „Eugen Ionescu” Slatina este destinația perfectă săptămâna aceasta! Intrarea este gratuită, iar locurile pot fi rezervate la numărul de telefon 0784 010 929.