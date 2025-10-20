Precedentul Rotea

Cred că de aproximativ șase ani, sper să nu greșesc, Unitatea Administrativă Teritorială Balș, să mă exprim în acord cu actorii de politici publice, funcționează fără viceprimar în post.

Atunci, zic în iunie 2023, Silviu Pendiuc s-a cerut la schimbare. Și, cum pe banca de rezerve nu a mai fost nimeni, echipa de la Primăria Balș a funcționat cu un om în minus. Nu a secat Oltețul, Turnurile de la intrare nu și-au schimbat culoarea, semn că o primărie, fie ea chiar de oraș, poate funcționa bine merci și fără viceprimar!

Și, chiar și după alegerile de anul trecut, până în prezent, în al doilea mandat consecutiv al primarului Cătălin Rotea, orașul Balș are o cheltuială mai puțin, nici acum postul de viceprimar nu este ocupat! Iar asta nu împiedică cu nimic evoluția situației investițiilor din oraș și nici bunul mers al serviciilor publice locale.

Considerând cele de mai sus un precedent datorat și cauzat în același timp primarului Cătălin Rotea, sfătuitorii pe reformă administrativă din jurul premierului Ilie Bolojan pot veni la Balș să vadă și să înțeleagă cum se poate face serviciu public cu lipsa din schemă a unui viceprimar. Înțelegând în fapt, direct de la sursă ce este de fapt administrația locală și cum funcționează!

Oricum, altfel decât o definesc consultanții de caviar din cancelaria primului ministru, fie de stânga, fie de dreapta!