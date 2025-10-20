Gigel Știrbu acuză CCR de partizanat politic: „Curtea Constituțională a devenit Curtea Cu Relații”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, lansează un atac dur la adresa Curții Constituționale a României, după decizia acesteia de a respinge pachetul de reforme privind pensiile speciale ale magistraților, promovat de Guvern. Într-un comunicat public, liberalul acuză că judecătorii CCR au acționat din motive de interes personal și politic, protejând privilegiile proprii sub pretextul apărării Constituției.

„Cică s-a votat la Curtea Constituțională împotriva pachetului promovat de Guvern privind pensiile speciale ale magistraților. Și, evident, surpriză totală: toți cei care au votat împotrivă sunt oamenii plantați acolo de PSD. Coincidență? Nu, tradiție”, a scris Știrbu, într-un mesaj ironic și critic.

Deputatul afirmă că reformele din justiție se blochează constant la CCR, instituție care, în opinia sa, „a devenit un bastion al privilegiilor, nu al dreptății”. „E fascinant cum, în România, fiecare tentativă de reformă moare la CCR, în brațele celor care ar trebui s-o apere. Și moare frumos, cu robe, cu solemnitate, dar cu un miros pregnant de interes personal”, a adăugat acesta.

Știrbu acuză judecătorii constituționali că „au ridicat Constituția în slujba pensiei proprii” și că au transformat independența justiției într-o glumă amară. El susține că PSD, prin oamenii săi numiți de-a lungul timpului în instituțiile-cheie ale statului, a reușit să transforme Curtea Constituțională într-un „comitet juridic de partid”.

„La câte decizii favorabile sistemului de privilegii, nici nu mai știi dacă e Curte sau Comitet. Magistrații-PSD-iști din CCR au votat împotriva tăierii pensiilor speciale pentru că de ce ar vota cineva împotriva propriului buzunar?”, a mai spus parlamentarul PNL.

În final, Gigel Știrbu ironizează ideea de moralitate a sistemului judiciar, spunând că justiția română „pică din nou examenul de moralitate, dar constituțional”.