DEx12 blocat total, la kilometrul 22, în zona localității Balș

În dimineața zile de luni, 20 octombrie 2025, traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx12) este blocat total, la kilometrul 22, în zona localității Balș, pe ambele benzi ale sensului de mers către Craiova, ca urmare a producerii unui eveniment rutier în care ar fi fost implicate două autoutilitare și un ansamblu de vehicule.

„Polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului. Traficul rutier a fost deviat pe Drumul Național 65”, transmit reprezentanții IPJ Olt.